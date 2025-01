Reaparece "Lord Rosca", el revendedor de Costco que se volvió viral en TikTok por ofrecer el pan tradicional en 900 pesos

En enero del 2024, el nombre del creador de contenido "Jesús a mi estilo" se convirtió en tendencia en las redes luego de que se volviera viral un video publicado por el mismo en su cuenta de TikTok en donde compartió que vendería la famosa rosca de reyes de la cadena de tiendas Costco en 900 pesos.

Dicha situación desató toda una ola de críticas para el joven originario de Mexicali, pues lo acusaron de revenderlas a un precio exagerado, ya que en dicho momento el precio de la rosca en la tienda era de alrededor de 300 y 350 pesos, por lo que las estaba ofreciendo al triple de su valor original, razón por la que fue nombrado como "Lord Rosca" por los usuarios de la web.

Poco después y luego de verse en el centro la intensa polémica, Jesús saldría a explicar que en realidad no las estaba vendiendo en dicho precio, aclarando que el máximo valor en el que las daría sería en 500, sin embargo, ya se había creado fama, algo que le afectó bastante ya que terminó quedándose con una gran cantidad de roscas que no logró vender, culpando a todos aquellos que le tiraron hate de provocar que la gente no le quisiera comprar.

"Jesús a mi estilo" ofreció las roscas de Costco en 900 pesos

Foto: TikTok/@jesusamiestilo

Reaparece "Lord Rosca", el revendedor de Costco que se volvió viral en TikTok

Para sorpresa de muchos, recientemente "Jesús a mi estilo" volvió a ser tendencia luego de compartir un video en TikTok en donde se le puede ver subiendo múltiples cajas de roscas de reyes de Costco a su automóvil mientras intenta venderle una a una mujer por 700 pesos justo afuera del establecimiento.

Ante dicha situación la mujer le respondió que esperaba que se le echarán a perder, para acto seguido llamarlo "muerto de hambre", sin embargo, "Lord Rosca" respondió que iba a venderlas todas, mostrándose muy confiado.

La grabación hizo mucho ruido en las redes, en donde destacaron comentarios como "Saca las roscas del año pasado del congelador", "¿Usted no aprende?", y "El super Lord Roscas Costco, el verdadero tiburón de los negocios", con los que los usuarios hicieron referencia a su anterior fracaso del año pasado.

