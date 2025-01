Ana Brenda Contreras revela el mayor miedo que enfrenta en su embarazo tras perder a su primer bebé

Luego de que el pasado 11 de diciembre reveló su embarazo, la actriz estadounidense de origen mexicano Ana Brenda Contreras ya empezó a compartir más detalles de la dulce espera y se sinceró acerca de cómo se siente, ya que previamente vivió la pérdida de un bebé.

Vía Instagram, la protagonista de “La que no podía amar” realizó una dinámica de preguntas y respuestas con la que se mantuvo cercana con sus seguidores. Entre las diversas preguntas que le hicieron, destaca una que la famosa respondió. “Qué fue útil cuando tuviste la pérdida. Estoy pasando por lo mismo”, es el cuestionamiento con el que la también modelo empezó a abrir su corazón, ya que expuso lo siguiente:

“Lo siento mucho. La terapia me ayudó, los actos de servicio, estar con gente que me quiere bien, los espacios seguros donde me siento escuchada. Mi niñas (sus perritas), cuidarme y defender mi proceso. Ten paciencia contigo misma y mucha bondad. No te voy a mentir, fue complicado y se siente mucha soledad”.