Olivia Collins enfurece y llama “traidora” a Ofelia Cano por compartir los audios de la hija de Dulce

Tras la muerte de la cantante Dulce el 25 de diciembre pasado han surgido detalles relacionados con su vida privada, como los supuestos conflictos con su hija, Romina Mircoli, y que quedarían en evidencia debido a unos audios que se filtraron por Ofelia Cano, quien fuera gran amiga de la artista. Esto ha generado molestia en personas cercanas a la intérprete, como Olivia Collins que llamó a la actriz traidora y le hizo una fuerte advertencia.

El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante compartió en el programa "De primera mano" una serie de audios en los que Romina Mircoli insultaba a su mamá, la cantante Dulce, y revelaba detalles de los conflictos por los que estuvieron distanciadas más de una vez. Esto generó gran escándalo, pues se trataría de una conversación privada que la hija de la artista tuvo con la actriz Ofelia Cano, quien más tarde le reclamó al conductor y, ante el alboroto, decidió emitir una disculpa pública.

En un encuentro con los medios retomado por De la Rosa TV en YouTube, Olivia Collins -quien compartió cámara con Dulce en el reality show "Siempre reinas" de Netflix- arremetió contra Ofelia Cano por compartir los audios de la hija de Dulce. La actriz y cantante la llamó "traidora" y calificó lo ocurrido como algo "muy bajo" destacando que ya no está la cantante para poder alzar la voz y defender a su única hija de las críticas que ha recibido.

“Estoy muy enojada, muy desilusionada de Ofelia Cano. Me parece tan ruin, tan traidora… en primera que haya guardado los audios tan personales (…) Qué derecho tiene de meterse en la vida de una mujer que era tan auténtica, tan linda, digo, nunca hizo polémicas de nada, ¡por qué! Con qué objeto, que ruin, que basura, no lo puedo soportar, si un día me la encuentro… Me enoja que sigan hablado de Dulce y no la dejen en paz, todos tenemos problemas familiares, todos, por qué hablar cuando una persona ya no se puede defender”, dijo Olivia Collins.