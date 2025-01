No es una falsedad cuando decimos que las tarjetas de crédito, si no se manejan de la manera edecuada, pueden provocar malas calificaciones en tu historial crediticio lo que deriva en el denominado Buró de Crédito, lo que genera que en un futuro no puedas acceder a cierto tipo de trámites.

Lo que formalmente conocemos como buró de crédito tiene la figura legal de Sociedad de Información de Crédito (SIC) y esta recopila la capacidad de pago, así como el comportamiento de todas las personas que han solicitado un préstamo. Lo anterior ayuda o define si los bancos te prestan dinero o no.

Después de 1994, se crearon las sociedades y los bancos pueden ingresar a dicha base de datos de manera gratuita cada año. Todo queda registrado, entonces, aunque solamente sea un mes que te atrasaste y no pagaste, en tu historial ya aparece ese atraso que puede provocar problemas más adelante.

Puedes ingresar a buró si tienes algún servicio contratado

Foto: Pixabay

Esto es el tiempo que dura una deuda en el Buró de crédito

Es necesario que solicites tu historial crediticio de manera periódica, para detectar cualquier anomalía como pudiera ser la aparición de créditos que no solicitaste, pagos mal reportados o consultas a tu historial no autorizadas.

Aparecer en el Buró no es malo, si tienes o tuviste contratado algún tipo de crédito de consumo, empresarial, hipotecario o automotriz; alguna tarjeta departamental; un servicio de telefonía o televisión de paga, tu información y comportamiento en los pagos se verá reflejado en tu historial crediticio.

Deudas menores o iguales a 25 UDIS, se eliminan después de un año.

Deudas mayores a 25 UDIS y hasta 500 UDIS, se eliminan después de dos años.

Deudas mayores a 500 UDIS y hasta 1000 UDIS, se eliminan después de cuatro años.

Deudas mayores a 1000 UDIS, se eliminan después de seis años siempre y cuando: sean menores a 400 mil UDIS, el crédito no se encuentre en proceso judicial y/o no hayas cometido algún fraude en tus créditos.

Es necesario que solicites tu historial crediticio de manera periódica

Foto: Pixabay

Seguir leyendo:

Este programa brinda apoyo de 35,000 pesos; debes ser mayor de edad y cubrir estos requisitos

Beca Rita Cetina: fecha en que cae el pago de los $1,900 para estudiantes de secundaria

Este es el beneficio que deben tener los empleados con salario menor a 10,000 pesos