La reacción de Lalo Salazar al rumor de la muerte de su novia, Laura Flores | VIDEO

El fin de semana el nombre de la actriz de telenovelas, Laura Flores, apareció en las principales portadas de los medios de la farándula después de que surgiera el rumor de su muerte. Afortunadamente todo se trató de una noticia falsa que fue desmentida por la también modelo.

Después de que en redes sociales trascendiera que Laura Flores, una de las actrices más queridas en México, había fallecido. La misma actriz se hizo presente en Instagram para compartir un video en el que desmintió la información, además, lamentó que surja este tipo de información.

En el video vemos a la protagonista de telenovelas como "Al diablo con los guapos", "Un refugio para el amor" y "Amores que engañan" mostrando su celular con la hora y la fecha para demostrar que sigue con vida. Lamentó que se difundan este tipo de noticias que son completamente falsas.

"Otra vez me andan matando en las redes, pero no, aquí sigo. Espero que la gente deje de ser tan creativa, no está padre lo que están haciendo", contó.