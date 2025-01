Karely Ruiz se sincera a días de convertirse en mamá con mensaje para su hija: "Me da miedo fallar"

Karely Ruiz sorprendió a todo el mundo en 2024 al anunciar que estaba esperando a su primer bebé, primero con unas fotos mostrando su baby bump y más tarde con una lujosa fiesta de revelación de género con la que dio a conocerle a sus millones de seguidores de redes sociales que será mamá de una niña. Con el paso de los meses y a tan sólo días del nacimiento de la bebita, la influencer y modeño regiomontana no ha dejado de compartir su emoción como sus fans, tal y como ocurrió hace unas horas.

Pues a días de tener por fin a su bebé en brazos, la influencer se está comenzando a sincerar y hablar sobre sus pensamientos y sentimientos como madre primeriza. Asimismo, también externó que su mayor miedo es el fallarle a su bebita y no hacer las cosas suficientemente bien cuando se convierta en madre. Pese a ello, la modelo también agregó que pese a sus preocupaciones, no deja de estar feliz y emocionada por la nueva etapa que llegará a su vida.

A través de sus historias de Instagram, Karely Ruiz compartió una selfie desde su auto y con un vestido café, pero lo más tierno fue el colocar su mano sobre su panza de embarazo para después dejar un texto con un mensaje que conmovió a muchos, pues la creadora de contenido le mandó un mensaje a su hija, ya que asegura que estos últimos días de gestación la han hecho explorar sus sentimientos al máximo.

"Oigan no les miento, en unos días mi vida va a cambiar y mucho, tengo mucho sentimiento ya que es algo nuevo para mí y no sé cómo lo haré, me da miedo fallar y no hacer las cosas bien como mamá, pero sé que todo saldrá bien. Estoy muy feliz, a la vez nerviosa, por todo lo que estoy por vivir y sé que será la mejor etapa de mi vida", confesó.