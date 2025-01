Efigenia Ramos asegura que Silvia Pinal se estaría manifestando en su casa: "aquí estoy, no te he dejado"

La muerte de Silvia Pinal dejó conmocionado a todo el medio del espectáculo, pero no solo a millones de mexicanos que fueron testigos del éxito de la gran Diva del Cine de Oro, sus familiares y amigos, también la recuerdan como una mujer, madre y amiga ejemplar, entre ellos su asistente Efigenia Ramos, quien dijo, nunca dejará de extrañarla, pero no solo eso, cree que el sentimiento es mutuo, pues ya se le ha manifestado.

El pasado 29 de noviembre, la industria del espectáculo mexicano perdió a la última Diva de la época de Oro. Silvia Pinal falleció a los 93 años por complicaciones a causa de una neumonía, tras su muerte no solo sus hijos lloran su partida, su asistente personal, Efigenia, quien trabajó con ella por los últimos 35 años ha sido una de las personas más afectadas, pues además de trabajar juntas fueron amigas muy cercanas.

En creencias populares, se dice que cuando una persona muere durante los primeros meses o incluso años empieza a manifestarse en los lugares en los que solía pasar más tiempo. También se dice que se aparece a sus allegados o a las personas que más les afectó su partida para hacerles saber que está bien ¿habrá sido el caso de Efigenia?

Algo similar experimentó Ramos hace unos días, al revelar que vivió un suceso paranormal en el que cree que fue la misma Silvia Pinal quien se manifestó ante ella para aparentemente darle un mensaje, y es que el hecho pasó precisamente en su casa por lo que inmediatamente asoció que se trataba de su entrañable amiga.

Durante una breve charla con medios de comunicación al finalizar la obra "La tiendita de los horrores" en la Ciudad de México, Efigenia relató que hace poco experimentó un suceso bastante inusual para ella, al parecer ocurrió en la mansión de Silvia Pinal, ahí vio una parvada de palomas pequeñas de color blanco, hecho que dijo fue como un mensaje de la actriz con el que entendió que quería decirle que se encontraba bien.

“La otra vez llegaron muchas palomitas chiquititas a la casa y sí las grabé porque dije ‘algo está pasando, aquí hay algo’, nunca las había visto y yo creo que a lo mejor era ella. Fue reconfortante, como diciendo: ‘Aquí estoy, no te he dejado’. Yo creo que ya descansó, ya está tranquila, además, todo está muy bien", contó Ramos.

En la entrevista que logró capturar la reportera, Berenice Ortíz para su canal de YouTube, Efigenia Ramos, la inseparable compañera de Silvia Pinal también confesó que se ha sentido muy triste después de la muerte de la actriz mexicana e incluso piensa que ese sentimiento nunca más se irá de ella, pues siente que le hace falta algo muy importante en su vida.

“Me siento muy triste, yo creo que esta tristeza no se me va a acabar en mucho tiempo porque estoy sola y siento que me falta algo muy importante en la vida”, expresó.