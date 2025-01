Chino Huerta ya se ganó a la afición del Anderlecht; cantan su nombre al finalizar el juego | VIDEO

Chino Huerta comenzó con el pie derecho su camino por Europa. Después de las buenas temporadas con Pumas. El 'ReHecho en CU' emigró a Bélgica para cumplir su sueño de jugar en el viejo continente. Lo que nadie se espera era que el ariete azteca se convertiría en el foco de atención en su primer juego en la liga belga. César anotó su primer gol con los Violetas en tan solo 20 minutos dentro del terreno de juego. Gracias a su primera actuación, el tapatío ya comenzó a ganarse el corazón de los hinchas del Anderlecht que al terminar el encuentro corearon su nombre.

A pesar de haber debutado en un juego de visita, Chino demostró que está listo para convertirse en un referente del club y de los aficionados de los Violeta. Después de marcar su primer gol al minuto 90+3, Huerta se acercó con a la zona donde se encontraba la afición del Anderlecht, la porra visitante, para escuchar como los belgas y uno que otro aficionado mexicano comenzaron a cantar su nombre. El exjugador de la UNAM se emocionó y grabó el momento vivido en el Estadio Gulldensporen.

En un video compartido en las redes sociales del Anderlecht se muestra como Chino Huerta aparece sonriente grabando en modo selfie. En el video se escucha a toda la afición Violeta cantando "Olé, Olé, Olé, Chino, Chino", después de sonreír y gritar "¡Vamos!", el seleccionado mexicano comenzó a entonar, junto a los fans del equipo visitante su nombre. Lo que es una realidad es que no se lo borró la sonrisa.

Chino Huerta y el bonito gesto con un fan Mexicano en Bélgica

Después de terminar el partido y antes de comenzar a cantar su nombre junto a todos los fans, el dorsal '21' del Anderlecht fue directo con un seguidor de los Violetas. Resulta que el jugador al que fue a darle la mano directamente era un hincha mexicano que estaba presente para alentarlo en su primer juego en Bélgica.

Huerta le dio la mano al joven que llevaba la camiseta de México. El aficionado le entregó lo que parecía ser una bufanda, charlo un poco con el hincha azteca y se retiró. Se tiene que mencionar que el joven mexicano le pidió la camiseta, pero Huerta no se la dio. Hasta el momento no se saben los motivos, pero parece que fue que no se la quiso dar porque es el jersey con el que cumplió el sueño europeo.

Ahora, Chino Huerta deberá darle la vuelta a este bonito capítulo en su vida para comenzar a pensar en el siguiente juego, mismo que será en la Europa League. Se tiene que mencionar que este cotejo podría significar su debut en un torneo organizado por la UEFA. El juego está programado para realizarse el 23 de enero en República Checa. El cotejo será contra Viktoria Plzen a las 11:45, tiempo de la Ciudad de México.

