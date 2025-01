En riesgo, uno de cada tres hogares mexicanos en Estados Unidos

Uno de los primeros impactos de las deportaciones masivas anunciadas por Donald Trump se resentirá en los hogares formados por mexicanos en la Unión Americana. Concretamente, 3.4 de los 9.6 millones de hogares con algún integrante de origen mexicano se podrían ver divididos.

De acuerdo con una proyección estadística realizada por El Colegio de la Frontera Norte, en la mitad de los hogares con migrantes no autorizados hay por lo menos un joven de 18 años o menos.

Adicionalmente, 723 mil hogares están formados íntegramente por migrantes no autorizados, pero el drama vendría en el resto de los núcleos familiares, formados por una mezcla de personas con residencia legal e irregular.

“Entre los primeros impactos sociales están la deportación de familias enteras cuya vida se ha desarrollado en Estados Unidos, muchos de ellos ya no tienen parientes en México y la separación de familias de los hogares mixtos, con principal afectación para los menores de edad”, detalla el estudio.

Los menores de edad se encuentran entre los más afectados. Foto: Cuartoscuro

Una vida en Estados Unidos

Entre los datos más relevantes de la proyección estadística hecha por El Colegio de la Frontera Norte, basada en datos del censo más reciente hecho en Estados Unidos, se encuentra que siete de cada diez personas en riesgo de deportación tienen más de una década viviendo en la Unión Americana.

De hecho, el 65 por ciento de estas personas tienen entre 30 y 54 años, en plena edad productiva, un 72 por ciento trabaja, mientras que el resto se dedica a las labores del hogar, es menor de edad o estudiante.

Muchos de los migrantes en riesgo de deportación llevan más de 10 años en Estados Unidos. Foto: José Arrieta

Uno de los mitos más comunes con respecto a la labor de los mexicanos en el extranjero tiene que ver con su ocupación, pues antiguamente la mayor parte de la ocupación era en labores agrícolas. Ahora ese lugar lo ocupan los sectores de la construcción, servicios como la alimentación u hostelería, y servicios profesionales, con 28, 16 y 13 por ciento, respectivamente.

“Entre quienes trabajan, lo hacen principalmente en los sectores de construcción y servicios, por tanto, en caso de deportaciones masivas, estos serían los principales sectores económicos afectados en la economía estadounidense”, señala la investigación, donde destaca que el 15 por ciento de los trabajadores de la construcción se encuentran en situación irregular.

¿Quiénes están en riesgo de deportación?

En Estados Unidos residen 13.5 millones de personas no autorizadas, de las cuales alrededor de 4.9 millones son mexicanos, aunque no todos entraron de forma irregular, pues algunos corren dicho riesgo al tener visas vencidas, cometer algún delito o usar la visa de una forma no autorizada.

Estos últimos “son quienes tienen una visa para un fin, pero lo utilizan para otro; por ejemplo, personas con visa de turista pero que trabajan y viven en Estados Unidos. Dentro de ellos se cuentan miles de residentes fronterizos con visa de turista que cruzan la frontera cotidianamente para ir a trabajar a Estados Unidos”, explica la dependencia.

No todos los migrantes que pueden ser expulsados ingresaron ilegalmente. Foto: Cuartoscuro

Los investigadores norteños aclaran que, aunque se habla en general de deportaciones, no todas las situaciones son iguales, porque muchas de ellas implican a personas a las que se les rechazará el ingreso a territorio estadounidense, por lo que formalmente no se encuentran entre los censados.

Los títulos 8 y 42, empleados para prohibir la entrada de quienes intentaron realizarlo ilegalmente o representan un riesgo sanitario, respectivamente, son otros ejemplos de “deportaciones” que, en sentido estricto, no lo son.

¿De dónde vienen y a dónde van?

La elección de Chicago como primer sitio donde se ejecutarán redadas no es al azar. De hecho, Illinois es el tercer estado de la Unión Americana con mayor cantidad de mexicanos en situación irregular, con 323 mil, siendo superada por California, con poco más de un millón, y Texas, que supera los 1.2 millones.

Los 2.4 millones de mexicanos en situación irregular restantes se encuentran en los otros 47 estados de la Unión Americana. La migración desde México también tiene sus características.

Diez estados concentran el origen del 60 por ciento de los migrantes mexicanos. Foto: Cuartoscuro

“En cuanto a las entidades de procedencia en México, se estima que seis de cada 10 mexicanos no autorizados proceden principalmente de 10 estados de la República Mexicana.

Veracruz, con 408 mil, Guanajuato, con 374 mil y Oaxaca, con 339 mil personas, son las entidades del país que concentran la mayor cantidad de mexicanos en riesgo de expulsión.

Sigue leyendo:

Migrantes en Ciudad Juárez | La calma antes de la tormenta

Consulado de México alerta a migrantes en EU ante posibles detenciones masivas

Vamos a defender a connacionales en EU, reitera Sheinbaum a horas de la toma de protesta de Donald Trump