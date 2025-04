Yeri Mua se somete a doloroso tratamiento para hacer más pequeños sus dientes | VIDEO

Yeri Mua se ha convertido en una de las influencers más destacadas en redes sociales y se abre paso con éxito en la música a través del reguetón mexa; sin embargo, los escándalos en su vida privada y con otras figuras del espectáculo han ensombrecido su trayectoria, además de los comentarios negativos en los que usuarios atacan su físico. Ante el impacto que esto tuvo en ella, tal y como ella misma lo reveló, se sometió a un doloroso tratamiento para reducir el tamaño de sus dientes.

La intérprete de "Chupón" compartió una serie de videos a través de sus historias en Instagram en los que, al borde del llanto, revela estar experimentando un intenso dolor en los dientes. Esto generó gran preocupación entre sus fanáticos, quienes de inmediato sospecharon de una cirugía estética y más tarde fue confirmado por Yeri Mua al dar detalles del costoso tratamiento al que se sometió para reducir el tamaño de su dentadura motivada por el bullying que recibía al respecto.

Yeri Mua se somete a doloroso tratamiento en los dientes

En un primer video, la exreina de belleza veracruzana dijo entre lágrimas experimentar un intenso dolor debido a que la anestesia había dejado de hacer efecto. Luego explicó que esto se debía a un tratamiento que se hizo para reducir el tamaño de sus dientes, algo que le habría costado alrededor de 400 mil pesos ya que constaba de carillas que pudieran verse lo más natural posible evitando la apariencia anterior con la que recibía burlas en redes sociales.

Yeri Mua se somete a doloroso tratamiento para hacer más pequeños sus dientes. Foto: IG @yerimua

“Me estoy muriendo del dolor, se me está yendo la anestesia y quiero llorar. Si es dolor por belleza les juro que me importa una mier**, sólo quiero ser bonita (…) Ya no hay más caballito, Yeri Mua con dientes chiquitos y no salidos, pero me dolió un ching*", dijo Yeri Mua entre lágrimas por el intenso dolor.

¿Cuál es el estado de salud de Yeri Mua?

La voz de "Traka" publicó algunos clips en los que mostraba el resultado del tratamiento y cómo sus dientes lucirían más pequeños que antes, un resultado con el que se mostró satisfecha. Aunque no dio más detalles sobre su recuperación, este martes publicó otros videos en los que afirma sentirse mejor y ver que su sonrisa luce diferente, algo por lo que expresó gran felicidad y bromeó al respecto.

Los comentarios no se hicieron esperar y usuarios destacaron la importancia de evitar el bullying y el body shaming ante el impacto que puede tener en quienes son víctimas. Esto luego de que la influencer asegurara haber modificado el tamaño de sus dientes ante las burlas que recibía: “Se ve muy linda. Independientemente de que la chica les caiga bien o no, es una persona, y me parece terrible el bullying que le hacen” y “Da tristeza como los artistas le prestan mucha atención al qué dirán”.

Este no es el primer tratamiento estético o cirugía al que se somete Yeri Mua, pues en algunas entrevistas ha revelado que habría gastado una fuerte suma de dinero por cambiar su imagen. Esto incluye cirugías como dos liposucciones, rinoplastia, aumento de senos, lipopapada y lo relacionado con su dentadura.