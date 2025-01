Migrantes en Ciudad Juárez | La calma antes de la tormenta

Dicen que esperar es uno de los primeros verbos que se aprenden en Juárez. Hay que esperar a que pase el invierno para sembrar, a que pase el calor para salir, a que pasen las miles de personas que buscan entrar en los Estados Unidos, a que se queden o a que vuelvan.

Con cerca de 1.6 millones de habitantes, Ciudad Juárez es la urbe más poblada del estado de Chihuahua. Sin embargo, al igual que sucede con otras ciudades como Tijuana o Nuevo Laredo, la población migrante es la que concentra las miradas.

De acuerdo con las cifras del más reciente estudio Así estamos Juárez, publicado en 2024 y considerado uno de los más confiables, un total de 7,925 migrantes en condiciones irregulares llegaron a la ciudad, de los cuales solo mil 77 fueron canalizados ante las autoridades correspondientes.

Pero estas cifras, correspondientes a 2023, están por cambiar, sobre todo por las amenazas realizadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de endurecer la política migratoria norteamericana y realizar deportaciones masivas, lo que generó un frenesí por llegar a la frontera antes de la fecha crítica del 20 de enero. Pero todavía hay calma.

El presidente no se manda solo

Desde hace 35 años, la Casa del Migrante de Ciudad Juárez ha recibido a miles de personas que buscan llegar a la Unión Americana desde prácticamente todos los puntos del planeta, pero no solo han visto pasar migrantes: también han visto pasar presidentes.

“La realidad es que probablemente sí va a haber un cambio estructural en el que vuelvan ciertos programas y que haya una gran cantidad de personas deportadas, sin embargo, no será durante los primeros días y no será todo de un solo golpe.

“No se puede hacer de esa manera, entonces, si bien será probablemente un número considerable de personas deportadas, porque en el anterior mandato de Donald Trump se vio y en la Casa del Migrante lo vivimos, no será a partir del 20 de enero. Recordemos que como tal el presidente no actúa en soledad, sino que tiene que ser apoyado por los diferentes niveles de gobierno y las cámaras”, explica, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Francisco Bueno, encargado de la Pastoral de Movilidad Humana en la Diócesis de Ciudad Juárez y director de la Casa del Migrante.

La voz del sacerdote católico, uno de los varios religiosos que administran estos sitios de refugio, transmite la calma con la que ve las cosas. En cierto sentido, es como aquella persona que ha sobrevivido a cien temporales y sabe que son eso, situaciones que pasan cada cierto tiempo.

“Podrá parecer un tanto irónica la respuesta, pero todo sigue igual a cómo ha estado en los últimos años, en el sentido de que, si bien estamos ante la expectativa de la entrada del presidente electo de Estados Unidos, la realidad es que no ha dejado de llegar gente.

“No han dejado de llegar personas que desean cruzar a Estados Unidos para buscar asilo político, y de igual manera las deportaciones han seguido llevándose a cabo, es una realidad que tenemos en la ciudad”, añade.

De mentiras y riesgos

La desinformación, los rumores e incluso las informaciones inexactas dadas, eso sí, con buena voluntad, son también responsables de muchos de los caos que se han registrado en prácticamente todos los puntos fronterizos.

Para muestra un botón: en octubre, entre los migrantes venezolanos comenzó a circular un mensaje sobre la presunta posibilidad de conseguir asilo solo presentándose en la frontera con sus hijos, algo que nunca fue cierto pero que causó una gran persecución por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza y el consiguiente arresto de quienes lo intentaron.

De hecho, nuevamente según los datos de la ONU, aunque el 97 por ciento de los migrantes que llegan a Ciudad Juárez conocen la existencia de la aplicación CBP One, con la cual se aplica para solicitar asilo político, solo el 72 por ciento la ha utilizado y, de ellos, apenas el 9 por ciento ha obtenido respuesta.

“Se enfrentan con la realidad de que no es tan fácil cruzar, como en muchas ocasiones se llega a decir en alguna información, es complicado cruzar Estados Unidos, más si no han hecho el registro con la aplicación CBP One.

“Cuando nos encontramos con información falsa, con canales que no son los correctos para avanzar y demás, es cuando se ponen en riesgo y llegamos a escuchar historias lamentables donde hay mucho dolor. Deben mantenerse bien informados, que se acerquen a lugares que sepan que les va a beneficiar y, sobre todo, que no se pongan en riesgo ni a ellos ni a sus familias”, explica Bueno.

La necesidad y, muchas veces, las falsas historias de personas que se aprovechan de la situación de los migrantes, hacen que tomen rutas mucho más peligrosas, como aquellas que suben por el Desierto de Arizona, el cual ha sido la tumba de miles de personas.

Los integrantes de la asociación Águilas del Desierto lo saben bien, pues ellos se dedican a realizar labores de rescate de los cientos de migrantes que año con año se extravían en uno de los puntos más calientes del planeta.

“Yo les pediría que lo piensen muy bien, que lo piensen dos, tres o más veces, que se den cuenta de que cruzar el desierto puede ser una cuestión de vida o muerte. En el condado de Pima, Arizona, por ejemplo, que es nada más un condado, hay más de mil 500 cuerpos que están esperando ser identificados, y eso es nada más en un solo condado, entonces, ¿cuántos más han perdido la vida a lo largo de toda la frontera?

“Las probabilidades de perder la vida en el desierto son muy altas. Yo le pediría a la gente que lo piense muy bien, si estás dispuesto a dejar a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tus padres, sabiendo que tal vez nunca los volverás a ver, que nunca volverás a tener la oportunidad de abrazarlos, de estar con ellos”, advierte Alberto Ortega, integrante de la agrupación, en exclusiva para El Heraldo de México.

Ortega sabe de lo que habla. En sus incursiones al desierto ha encontrado numerosos cuerpos que, si no han sido arrasados por los coyotes u otra fauna silvestre, conservan zapatos de tacón, tenis o ropa que es inadecuada para el clima extremo.

“Lo que le diría a la gente es si pueden quedarse con su familia, quédense con su familia. No arriesguen su vida. Pero si definitivamente tienen que hacerlo, por lo menos prepárense bien, por lo menos lleven el calzado adecuado.

“Es muy triste que nosotros encontramos en el desierto zapatos que la gente abandona y son zapatos de cuero o zapatos altos de mujer que abandonaron. Se trataba de personas que no tienen ni la menor idea de lo que se estaban enfrentando”, añade.

Las casas están listas

La Casa del Migrante es uno de los albergues que se ubican de forma permanente en Ciudad Juárez, a los que se sumarán tres más, algunos incluso con capacidad para 2 mil 500 huéspedes, con los cuales se busca atender a las personas en situación de traslado que sean deportadas y a las que lleguen desde el sur del país.

“La realidad es que, ante un paso tan importante que se ha vuelto la frontera de Juárez-El Paso, ha aumentado la cantidad de personas que llegan, pero también con ello han aumentado los espacios de acogida, han aumentado los programas de ayuda”, detalla el presbítero.

Los años han modificado todo y eso es también válido para la composición de la migración. De acuerdo con números proporcionados por la Organización Internacional de las Migraciones, dependiente de la ONU, el 39 por ciento de los migrantes en Juárez proviene de Venezuela, seguido por un 14 por ciento de México, 13 por ciento de Honduras y 11 por ciento de Guatemala y Colombia, respectivamente.

La diversidad de nacionalidades también implica una diversidad de posturas y, aunque los albergues permanentes tienen las puertas abiertas para todos, algunos migrantes que no desean seguir las normas deciden acampar en las calles. Según el informe Así estamos, más de mil personas decidieron enfrentar los climas extremos de Juárez por su cuenta.

“Aquí estamos todas las personas que trabajamos en favor de las personas en movilidad, estamos listos para recibirles. También hacemos un llamado a la sociedad en general a que trabajemos en nuestras relaciones fraternas y humanas, para poder brindar acogida a las personas que lo puedan llegar a necesitar.

“Obviamente, también tratando de garantizar nuestras propias seguridades y tendiendo la mano a la persona que pueda necesitarlo”, concluye el sacerdote.

