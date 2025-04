Dalilah Polanco reclama en plena entrevista que ya no le pregunten sobre Eugenio Derbez | VIDEO

Dalilah Polanco habló de su vida como actriz y conductora de televisión en una entrevista muy personal que no solamente nos llevó por sus logros profesionales, también pudimos conocer algunos detalles familiares, historias tristes que involucran muerte, hasta de sus relaciones amorosas.

Sin embargo, se mostró incómoda cuando Mich Rubalcava, reportero, periodista y ahora podcaster de la farándula mexicana le dijo que apuntó algunas preguntas sobre Eugenio Derbez para conocer un poco de lo que había sido su relación, lanzando las siguientes expresiones: "Tú no, pa qué, o sea, ándale pues, bueno..."

Aseguró, una vez que llegó el momento que todo el mundo cree que ella tiene esa relación demasiado fresca o que se quedó clavada en el tema, cuando en realidad ya no se acuerda y ha decidido avanzar como lo hace en cada relación. Además, aseguró que no le gusta que le hagan preguntas cuando hay una ronda de preguntas con medios de comunicación ya sea a pie de calle o en un lugar planeato.

"Esto lo quiero decir desde el respeto, qué bueno. La cosa es que no me puedo involucrar más porque Eugenio fue parte de mi historia, pero no es una persona que tenga sonido en mi vida el día de hoy. De pronto me preguntan de Eugenio, de verdad la gente, los reporteros, se quedan clavadas con una relación y no la sueltan. Yo, de mis ex parejas, hay varios con los que me sigo viendo de vamos a echar un café. Nada de pasión. Eso sí que no. Ya no sé nada de él, qué bueno que triunfa, no lo he visto, sé que está haciendo cosas, qué bueno porque es bien machetero, si alguien lo iba a conseguir era él", fue lo único que dijo sobre el actor y comediante mexicano.