Responde China a “intimidación” de Donald Trump

Con firmeza, el gobierno chino respondió a los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a las declaraciones con respecto a la nación asiática que ha realizado en días recientes.

En una conferencia de prensa, Lin Jian, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular de China, señaló que, si bien los asiáticos no suelen buscar problemas, tampoco huyen de ellos.

“Los chinos no somos problemáticos, pero no solemos huir cuando las dificultades se presentan ante nosotros. La intimidación, la amenaza y la extorsión no son la manera adecuada de acercarse a China.

“No dejaremos que nadie le quite a los ciudadanos chinos su legítimo derecho al desarrollo. No toleraremos ningún intento de dañar la soberanía, seguridad e intereses de desarrollo de China”, señaló el funcionario.