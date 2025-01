¿Aislinn Derbez se volverá a casar? La hija de Eugenio reveló si volvería a unirse en matrimonio

Aislinn Derbez volvió a dejar de qué hablar en el plano amoroso. Después del divorcio con Mauricio Ochmann y su última relación con Jonathan Kubben en el 2022, la actriz rompió el silencio sobre la posibilidad de volver a unirse en sagrado matrimonio. En esta ocasión, la histrionisa dejó claro que piensa sobre el tema relacionado con una nueva boda en la familia Derbez.

Si bien es cierto que Aislinn ha confirmado en diversas ocasiones que no está cerrada a encontrar el amor de nuevo, la hija de Eugenio Derbez terminó de una vez por todas con todos los rumores o posibilidad de que la gente piense que se volvería a casar en caso de encontrar a una nueva persona que la conquiste.

Durante un encuentro con las cámaras de 'Hoy día', la heredera del talento de Eugenio no tuvo reparos en negar toda posibilidad de volver a enamorarse, pero también no querer volver a unirse en sagrado matrimonio con alguna persona. Esta declaración llegó después de que se le preguntara sobre las declaraciones que dio su ex, Mauricio, quien confirmó que no piensa en casarse. Aislinn, entre risas, dejó claro que ya no quiere casarse.

"Ah mira, yo tampoco. Ya no me quiero casar", expresó Aislinn.

Aislinn dejó claro que no piensa volver a casarse (IG: aislinnderbez)

Aislinn Derbez habla sobre los incendios en Los Ángeles

La histrionisa también fue cuestionada por el mismo medio sobre lo vivido en Los Ángeles con los incendios. La protagonista de 'La casa de las flores' explicó que ella no se encontraba en la zona de los desastres cuando ocurrieron los incendios, pero aprovechó calificar de dura la situación que ocurrió en la capital del cine y el resto de lugares. Posteriormente dejó claro que su papá si se encontraba en Los Ángeles y cerca de los incendios.

"Es una situación bastante dura, nos pegó duro. Yo, ahorita no estaba allá, mi familia sí estaba allá, entonces, sí ha sido duro para todos. Mi papá estaba bastante cerquita", dijo sobre el tema la mamá de Kailani.

Esta declaración vino de la mano de la de Mauricio Ochmann, quien también confirmó que la histrionisa y su hija no se encontraban en la zona de los incendios en California. Eso sí, el actor explicó que fue algo bastante fuerte para miles de personas que perdieron sus casa, como fue el caso del propio Eugenio Derbez, quien perdió su casa y sus oficinas por los incendios.

Aislinn confirmó que su padre si estuvo cerca de los incendios en LA (IG: aislinnderbez)

