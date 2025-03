Eclipse lunar en Virgo traerá un caos astral, ningún signo del zodiaco se salva

El universo te obligará a soltar aquello a lo que te has aferrado, esa es una de las funciones del eclipse lunar total del 14 de marzo. Llega como una bocanada a arrasar con todo a su paso, por lo que muchos lo han interpretado como un caos astral, pero no caigas en pánico, ya que no todo es negativo.

Virgo tiene un eclipse enfocado en una limpieza total, es tiempo de hacer ajustes necesarios por lo que debemos mirar hacia adentro para notar aquello que no nos está favoreciendo. Este 14 de marzo inicia un proceso de seis meses, así que no te desesperes y quieras cambiar todo de una sola vez.

Muchas personas le tienen miedo a los eclipses, pero si sientes una determinación enorme al cambio déjate de excusas y termina lo que no funciona. Estarás tomando el timón de esta energía transformadora.

Si bien Virgo es un signo que se exige mucho es momento de suavizar las cosas contigo, se paciente, no te presiones y aprende a escucharte, quererte y aprecia tu intuición, pero deja de ver los cambios para ti como un plan a futuro, comienza a actuar para llevar tu vida hasta donde quieres.

El eclipse de luna en virgo llega para transformar todo a su paso. Foto: Copilot

¿Qué significa este eclipse?

Muchas veces hemos escuchado que los eclipses vienen acompañados de transformaciones y cambios, que son un punto de partida para cumplir los planes que habíamos postergado, por ello te explicamos qué significa este eclipse en el signo virgo.

Los eclipses no vienen a jugar Virgo pone orden, te hace ver lo que ya no sirve y te obliga a despedirte de lo que pesa Es momento de limpiar tu vida, literalmente

¿Cómo te afecta el eclipse lunar en virgo?

Signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario dirán adiós al confort y hola a los nuevos desafíos.

Signos de tierra: Virgo, Tauro y Capricornio rompen todos los apegos, es tiempo de renacer.

Signos del aire: Géminis, Libra y Acuario llegan oportunidades inesperadas, prepárate.

Signos del agua: Cáncer, Escorpio y Piscis viene un detox emocional muy profundo.

El ritual del eclipse lunar para renovarte