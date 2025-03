EMOSSANA, la banda tocará en la Marcha EMO 2025 y nos regala un viaje a la nostalgia de los dosmiles

Si bien es cierto que el género musical denominado EMO obtuvo la cima de su popularidad en los primeros años del nuevo siglo, y se extendieron un poco más, hasta después de 2010, tienen una historia muy larga detrás que nos lleva hasta los años 80 cuando cierto sector de la juventud dejó de sentirse identificada con las letras socio políticas, económicas y de protesta, comenzando así a escribir el reflejo del desmoronamiento del estado del bienestar en sus corazones, en sus emociones, sentimientos y salud mental.

Es un género que nació dentro de los Estados Unidos y fueron varias tragedias los que llevaron una y otra vez a la juventud a crear ramas nuevas y cada vez mejor estructuradas canciones, dejando una amplia gama de música que podría considerarse emo. Desde el post hardcore brutal y hasta los gritotes del screamo, la virtuosidad del midwest emo, la rabia del easycore, y hasta llegaron a rozar un poquito el pop punk.

Fue entonces cuando entraron a México con la llegada del Siglo XXI, muchas van adentro del territorio comenzaron a repetir lo que estaban escuchando en la frontera norte, y se creó un enorme movimiento que vivió en la clandestinidad, en pequeños foros de rock, y que a pesar de que nunca alcanzaron la fama de enormes proyectos vecinos, siempre se identificaron más con los primeros manifiestos del género, no se molestaron por querer sobresalir de entre la multitud, pues reconocen que lo hacemos es una comunidad tan fuerte, tan unida, que muy poca gente entendió la vibra de lo que sucedía dentro del nido.

Tan es así que hubo un enorme desconocimiento del EMO, aunado el miedo de la sociedad por sentir o reconocer sus sentimientos y emociones frente a otros, pues podría llegar a considerarse como algo débil. Los EMO nunca le tuvieron miedo a ello, y a pesar de las burlas y el constante acoso tanto físico como psicológico o emocional, un buen día decidieron salir a marchar para demostrarles a todos que era mucho más que una fase, cargar fleco y pantalones entubados era realmente un estilo de vida, pero no para cualquiera. Aquello estuvo cerca de terminar en un crimen de odio por parte de movimientos punks extremos, quienes amenazaban con agredir a los chavitos simplemente por ser como querían ser, no como dictaba la sociedad. Intolerancia en su máxima expresión.

La marcha EMO se celebrará este 15 de marzo y partirá del Palacio de Bellas Artes. Crédito: Facebook

EMOSSANA

Ahora se le ha ido el miedo a todos los EMO de México, pues se armó la convocatoria para que todo se reúnan el próximo sábado 15 de marzo de 2025. De nuevo marchan por el orgullo de la subcultura y de su comunidad y de sus espacios seguros. El punto máximo de reunión de esta marcha no podía ser otro más que La Glorieta de Los Insurgentes, donde armarán toda una fiesta incluso hay una banda invitada que lleva por nombre EMOSSANA, y quieres contaron todos los detalles de la reunión para El Heraldo de México.

EMOSSANA es una banda procedente de San Luis Potosí que no solamente carga con una poderosa, también se echaron sobre los hombros a una escena de metalcore, easycore que es poco probable encontrar en México, pero no imposible, aunque la mayoría de ellos no están enfocados a la escena emotional, sino a la metalera. Algunos ejemplos son Larva, Cathleen, entre otros.

Actualmente tienen un material de estudio que lanzaron de manera independiente. Se trata del EP titulado "El Fleco Déjamelo Largo", mientras que han lanzado algunos otros sencillos como "Campo Aperto", el más reciente, "No habrá un Adiós" y "Hasta el otro lado del mundo". En ellos nos vamos a encontrar un revival del emo bien brutal que encuentra sus bases principales en los RIFFS de enorme poder, una batería bien rabiosa y desde luego, la incorporación de tres voces que a veces conviven todas juntas, es un plus grandioso. Hablemos de las letras, de gran conexión con sus sentimientos, emociones e inquietudes del mundo actual.

Es el resultado de años y años de evolución del género, pero con una tremenda vista al futuro, buscando innovar y darle nuevos aires para llegar a las generaciones presentes, así como a las que están por llegar al EMO. Aunque sí tienen muchos rasgos e inspiración del pasado, su sonido es original, es bueno y es emocionante, tienen pasión.

"Nosotros estábamos morros en la última marcha EMO, ya estábamos picando piedra, pero con toda la experiencia que hemos adquirido a lo largo de los años, podemos reinventar el género EMO y que eso tenga una repercusión en las nuevas generaciones para que el movimiento siga evolucionando. Es ir acorde a nuestro presente y nuestro contexto social. Estamos emocionados, consideramos que se vienen cosas buenas para el EMO. Estamos haciendo todo lo posible para que la gente nos voltee a ver", dijo el vocalista Octavio a El Heraldo de México.

Emossana, la banda principal de la MARCHA EMO

Su baterista, identificado como Poeta C Va, dijo al Heraldo de México que esta marcha es todo lo que han estado esperando para el género por fin se consolide más allá de los discos y de la estética, ahora se le puede considerar como un verdadero movimiento social, como una subcultura en México, a pesar de que ello haya tardado poco más de 18 años en llegar. La resistencia valió la pena.

"Una expectativa es que es una consolidación de toda la generación EMO, será solidificado y tendrá una transición a otras generaciones que vienen atrás, les gusta y lo están adoptando. Hoy se le quitan las trabas, se visibiliza este movimiento en un sentido positivo, se consolida culturalmente en el rock mexicano, en la escena y en toda la familia de las subculturas. Nos enorgullece poder estar ahí"

Por otra parte, el guitarrista Saúl Beltrán consideró que habrá una excelente vibra sobre el escenario cuando les toque salir al ruedo, ya que su show se podría caracterizar porque tienen un increíble sonido y porque la banda está muy conectada, son amigos antes que todo y eso es algo que se puede notar. Además, agregó el guitarrista Alex Feel, habrá clásicos covers emos para toda la gente que se sienta nostálgica, como My Chemical Romance, 30 Seconds To Mars, entre otros.

"Lo que nos distingue es la calidad de nuestro show, principalmente el dinamismo entre nosotros y nuestra música que tiene un gran audio. Es lo que nos caracteriza, la energía en el escenario, la buena vibra entre nosotros, la conexión que tenemos se la daremos a todo el movimiento, haciendo relajo, gritando, exaltando lo que es el género emo. Compartiremos lo que nos gusta con todos los que se darán el tiempo de ir, alzar la voz, enaltecer el movimiento. Eso es lo que nos va a caracterizar", Saúl Beltrán

"Y la garantía de disfrutar un show con adrenalina, emoción. Esa sensación donde se siente el bombo en las tripas, el bajo, los riffs poderosos de las guitarras. Prometemos que salgan de ahí con la piel enchinada. Lo que prometemos es que lo vamos a disfrutar y ustedes con nosotros", agregó el baterista, Poeta C Va

El toquín del AFTER Marcha será en la Calle General Antonio León número 93, en San Miguel Chapultepec. La cita es el mismo sábado 15 de marzo a las 7:00 de la noche. Estarán otras bandas como Dear 029, Demolition lovers y desde luego, los mismísimos EMOSSANA.