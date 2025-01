Carin León responde a exguitarrista que lo señaló de despido injustificado y supuesta discriminación: "comportamientos agresivos"

Carin León se encuentra en medio de la polémica, luego de que este fin de semana su exguitarrista, un nombre identificado como Juanito dio a conocer en redes sociales que demandó al intérprete de "Tú" por un supuesto despido injustificado así como de discriminación hacia su persona. Si bien en un primer momento los señalamientos pusieron en duda al famoso, hace unas horas compartió un comunicado en el que aclaró toda la situación.

De acuerdo con los primeros detalles que se tienen, este exguitarrista habría sido despedido de un día para otro y bajo un caso de supuesta discriminación presuntamente por no saber cómo leer música; el despido, según se sabe, ocurrió en abril de 2024 y que presuntamente el caso tendría irregularidades. En medio de los señalamientos, Carin León respondió a su excolaborador, dejando en claras las razones de su despido, ya que según comentó, estas habrían sido a causa del comportamiento de Juanito.

El intérprete de temas como "Según quién", "Primera cita" y "Que vuelvas" apreció en redes sociales este sábado por la noche con un comunicado en el que aseguró que su exguitarrista llegaba al trabajo en un "estado inconveniente", además que constantemente tenía comportamientos agresivos con el resto del equipo, así como "situaciones graves" que ocurrían dentro y fuera del escenario.

"El ex prestador de servicios en cuestión fue desvinculado debido a una serie de situaciones graves que incluyeron conductas poco profesionales, tanto en el escenario como fuera de él, así como el presentarse en estado un conveniente de múltiples ocasiones, además de comportamientos agresivos hacia otros músicos y miembros de nuestro equipo. Estas conductas son totalmente incompatibles con los principios que guían nuestra labor diaria", dijo en el comunicado.

El excolaborador de Carin León realizó una transmisión en vivo contando todos los detalles su supuesto despido injustificado. (Foto: IG @carinleonoficial)

Carin León responde a acusaciones de exguitarrista; niega discriminación

Tras despedir a su exguitarrista y que se iniciara la polémica por supuesto despido injustificado y caso de discriminación, Carin León apareció con redes sociales con un comunicado en el que negó las acusaciones y especificó que el comportamiento de Juanito habría sido la razón de su separación del equipo. Asimismo, el cantante y su equipo dijo que pese a los conflictos que se pueden detonar a través de la decisión, ellos tomaron la decisión para proteger al resto del equipo.

"Somos conscientes de que una decisión de este tipo puede generar malestar, pero como organización, nuestra prioridad es garantizar un entorno de trabajo seguro, respetuoso y enfocado en la excelencia profesional, siempre buscando ofrecer la mejor experiencia posible a nuestro público y seguidores".

Hasta el momento no se conoce más sobre el caso, ya que ni Carin León ni su exguitarrista han dado más detalles o respuestas al caso; sin embargo, las dudas de los fans son muchas y algunos también piden justicia para el excolaborador, quien presuntamente lo que busca es justicia tras nueve meses tratando de darle solución a la denuncia. En un video que difundió en redes se le escucha contar que él no es el único afectado, sino también a su esposa y a su hija mayor.

"Me corren porque ya es discriminación, pues también me corre porque yo no sé leer música, porque quieren traer ya pura música, músicos que no estén así. Todos la cagamos, hasta el artista; a veces no entraba, se le olvidaban las canciones, igual al mismo productor, el Toño, nomas se hacía tonto cuando se equivocaba. Todos tenemos errores", dijo Juanito en un live en redes sociales al confesar que trabajó con el cantante por seis años.

