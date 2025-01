Laura Zapata comparte foto con su hijo Claudio y no dejan de llamarla “suegra”

Laura Zapata compartió una fotografía en sus redes sociales que está causando euforia, te preguntarás por qué, sucede que en la imagen aparece uno de los hijos de la actriz, y al parecer su físico agradó a más de una usuaria, pues en los comentarios se hicieron notar los piropos y halagos hacia él, incluso hasta llamaron "suegra" a la villana de telenovelas.

La foto fue compartida por Laura mediante su perfil de Instagram donde para despedir a su hijo Claudio, le dedicó unas tiernas palabras debido a que saldría de viaje y no lo vería en un tiempo. Pero lo que la también cantante no imaginó, es que su publicación encantaría a más de una de sus seguidoras.

Pocos saben que Laura tuvo dos hijos, y es que rara vez suele compartir fotografías junto a ellos debido a que de cierto modo están alejados del medio del espectáculo. Esta vez, la imagen causó sorpresa pero también enamoró todo el internet, pues a pocas horas de haberla compartido, el nombre de Claudio Sodi ha comenzado a buscarse en la red.

Laura Zapara es madre de dos hijos, quienes nacieron fruto de su matrimonio con el político Juan Eduardo Sodi, quien a la vez es primo hermano de sus medias hermanas Thalía y Ernestina. Sin embargo, después de seis años su relación amorosa terminó pero dejó en la vida de la actriz sus más grandes tesoros.

En la imagen que Laura Zapata posteó en su perfil de Instagram aparece del brazo de su hijo mayor, Claudio, ambos se muestran felices mientras disfrutan de un desayuno. Mientras que en los comentarios, decenas de seguidoras de la cantante elogiaron al hombre, quien dijeron es muy guapo y con un gran porte.

"Hoy desayuné con Claudio y me despedí de él. Se va a su vida, a sus proyectos, pero lo vi tan hermoso, guapísimo, y lleno de luz. Me quedo con el corazón pleno, lleno de su cariño, su felicidad, y esa esencia suya tan única. Aunque me duele no tenerlo aquí conmigo, este encuentro de tantos días juntos nos dejó un lazo más fuerte, más íntimo y profundo", dice la publicación.