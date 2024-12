"La quiero": Denisse de Kalafe rompe el silencio y revela si tuvo una relación sentimental con Laura Zapata

Hace unas semanas, Laura Zapata y Denisse de Kalafe se vieron envueltas en un fuerte escándalo luego de que la actriz Cynthia Klitbo revelará en el programa "Secretos de villanas" que las artistas habían mantenido un romance hace algún tiempo, mismo que cobró aún más fuerza luego de que dicha declaración fuera respaldada por la presentadora de televisión Yolanda Andrade quien es amiga de la cantautora brasileña.

En medio de la intensa polémica, Denisse de Kalafe decidió romper el silencio de una vez por todas y salió a aclarar ante las cámaras del programa matutino "Venga La Alegría" cuál era la verdad sobre la supuesta relación sentimental que aseguran sostuvo con la hermana de la cantante Thalía.

A pesar de que desde un inicio dejó en claro que siempre ha mantenido su vida personal muy reservada, la cantautora brasileña aseguró que siempre se ha caracterizado por ser una mujer que no tiene miedo de nada, por lo que no tuvo reparo al revelar si tuvo o no un amorío con Laura Zapata.

"Si estoy obligada a desmentir lo que no es verdad como el caso de Laura. No nos dio el click, ni ella conmigo, ni yo con ella no hubo match, la quiero, quiero a sus hermanas, estoy dolida con lo que ha pasado con su hermana", declaró Denisse de Kalafe.

Denisse de Kalafe admitió que no hubo una conexión entre ella y Laura Zapata

Foto: Instagram/@vengalaalegria

Denisse de Kalafe le manda un contundente mensaje a Yolanda Andrade

Pese a los rumores esparcidos por Yolanda Andrade sobre su supuesta relación con Laura Zapata, Denisse de Kalafe dejó en claro que su amistad con ella sigue vigente, por lo que decidió aprovechar la oportunidad para mandarle un contundente mensaje a la conductora, quien actualmente está pasando por un fuerte problema de salud.

"Tienes que salir de eso, eso es un producto de tu imaginación. Querida Yolanda, tienes que sacar eso de tu cabecita, tu estas bien, y eres una buena chava, maravillosa", dijo la cantautora brasileña.

De igual forma hizo mención de que Yolanda tiene una tendencia por inventar cosas, asegurando que en ocasiones ventila declaraciones que no son reales, sin embargo, dejó en claro que tiene una gran admiración hacía ella por su gran talento como promotora de marketing.

Sigue leyendo:

Laura Zapata y Cynthia Klitbo tienen una fuerte discusión: "A mí mi madre no me vendió como a ti" | VIDEO

Thalía reaparece tras la muerte de Ernestina Sodi y revela cómo la afectó la muerte de su hermana: "me parte a la mitad"