Thalía reaparece tras la muerte de Ernestina Sodi y revela cómo la afectó la muerte de su hermana: "me parte a la mitad"

Tras la muerte de Ernestina Sodi, Thalía mandó un comunicado donde especificó que por su duelo se mantendría alejada de las redes sociales y que lo que se viera publicado sería gracias a su equipo de trabajo. Pero luego de algunas semanas de este trágico golpe para ella y su familia entera, regresó con un hermoso mensaje con el que afirmó, busca ayudar a personas que se encuentran en la misma situación de vulnerabilidad y tratando de dejar de extrañar a sus seres queridos.

Thalía estrenó su nuevo pódcast en YouTube "Let’s Zoom In Juntos" y para el primer capítulo no dudó en hablar de la muerte de su hermana y aunque evitó en todo momento pronunciar el nombre de Ernestina Sodi, sí dejó en claro que es esta pérdida la que la ha hecho sentirse muy mal desde el pasado 8 de noviembre. A menos de un mes de esta triste pérdida de la historiadora y periodista, la intérprete aseguró que se ha sentido tan mal que casi es equiparable al haber sido arrollada.

Durante la breve conversación donde la también actriz se mostró auténtica y por ratos con la voz entre cortada, habló sobre su fe y cómo el pensamiento la están ayudando a entender cómo la muerte es parte de esta vida y que aunque su hermana ya no está en este plano, en algún momento habrán de reencontrarse. Sin embargo, pese a una actitud un poco más animada frente a la cámara, sus fans se preocuparon cuando reveló que su salud también se ha visto comprometida por la enfermedad de Lyme.

"Me siento, cariños, como si me hubiera pasado un tráiler por encima. Hagan de cuenta que me pegó un tren, una locomotora a toda velocidad y me hizo volar kilómetros y caer de espalda en un pavimento sólido de concreto. Así me siento, me siento muy vulnerable, pero al mismo tiempo me siento fuerte, no sé cómo poder decirlo", dijo frente a las cámaras.

Su hermana falleció hace menos de un mes. (Foto: IG @thalia)

Thalía habla de la muerte de Ernestina Sodi y el trauma en su vida: "duele la ausencia"

A través de YouTube Thalía estrenó "Let’s Zoom In Juntos" donde habló por primera vez de cómo se está enfrentando a la muerte de su hermana, Ernestina Sodi, y donde confesó que la pérdida es un trauma muy grande para toda la familia. Asimismo, contó qué es lo que más extraña de su hermana y de no poder volverla a ver. Sus palabras no sólo le sirvieron como un desahogo o como un acercamiento a sus fans, sino también como un consuelo para quienes pasan un momento como este.

"Ha sido un momento muy traumático para mi vida, para mí, para toda mi familia. El perder a mi hermana inesperadamente ha sido un shock muy intenso, muy doloroso. No puedo procesar todavía su ausencia, su ausencia en este plano material, su ausencia en la tierra, a mi lado, sus sonrisas, sus manitas llenas de caricias, sus ojos llenos de historias y de estrellas, abrazarla, platicar por horas, reírnos, eso es lo que me hace falta y eso es lo que añoro y a lo que le lloro, es lo que me parte a la mitad", reveló.

Durante el episodio, la protagonista de "María la del barrio" recordó que al igual que ella, hay otras personas que se sienten de esta misma manera y aprovechó para mandarles un mensaje en el que estacó que tiene una fe muy sólida en su religión, algo que le está ayudando a procesar la muerte de Ernestina Sodi, por la tierra prometida de Dios y que le hace entender que su hermana, "está en mejor situación que hasta nosotros que estamos aquí, que nos quedamos atrás en esta tierra, sé que ella está de cara a Dios", dijo Thalía.

"Yo creo en eso y creo que mi hermana está mejor que nosotros, más viva que nosotros, pero sí duele la ausencia, sí duele el que ya no la voy a poder abrazar en este plano", sentenció.

Thalía también habló sobre cómo este sentir la ha llevado a que su enfermedad de Lyme se ha detonado por cómo está reaccionando su cuerpo ante la muerte de su hermana, pese a ello, resaltó la importancia del agradecimiento que debemos de tener todos los días y hasta en los pequeños momentos que se van presentando, pues en un duelo también son los que ayudan a sanar. De esta manera concluyó su mensaje dirigido a todas las personas que al igual que ella se enfrentaron a una muerte de algún ser querido.

Finalmente, la cantante recordó que en su familia todos se están enfrentando al duelo por la muerte de Ernestina Sodi, pero que en medio del dolor saben que se tienen los unos para los otros. Asimismo, la famosa resaltó que sus fans son otra extensión de esta familia y que espera que su reflexión les sea de ayuda a quienes se encuentran en un proceso como este. "Nunca es una despedida eterna, sino que es un hasta luego porque yo sé y tengo la certeza que en algún momento me voy a reencontrar de frente, alma con alma con lo seres amados que se me han ido adelantando", dijo.

