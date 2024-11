"¿Maquillada?", Laura Zapata responde a video de Thalía antes del funeral de Ernestina Sodi

Laura Zapata respondió al video en que su hermana, Thalía, se maquilla previo a entrar al funeral de Ernestina Sodi, quien falleció el pasado 9 de noviembre tras la ruptura de la vena aorta, afección que le provocó dos infartos cardiacos que la llevaron a permanecer hospitalizada dos semanas antes de su muerte.

A raíz del secuestro que las hermanas de Thalía sufrieron en el 2002, la cantante de "Amor a la mexicana" rompió su relación con la protagonista de la serie de Netflix "Secretos de villanas", por lo que Zapata no asistió al funeral de Ernestina Sodi, al que acudió el resto de su familia.

Previo a entrar al panteón francés en donde descansan los restos de Ernestina Sodi, las cámaras de algunos medios de comunicación captaron a Thalía a bordo de su camioneta mientras se maquillaba, lo que le generó múltiples críticas a la cantante. A través de redes sociales, algunas personas comentaron al respecto, a pesar de que la famosa cantante pidió respeto a la privacidad de su familia ante el momento que pasaba.

Sin embargo, un usuario etiquetó a Laura Zapata en el video que generó críticas a Thalía, a lo cual ella respondió "¿Cómo? ¿Maquillada?"

Ernestina Sodi falleció a los 64 años el pasado 9 de noviembre, lo cual fue confirmado por su hija Camila, quien junto a su hermana Marina, encabezó el funeral de su madre.

¿Por qué Laura Zapata no acudió al funeral de su hermana Ernestina Sodi?

Luego del fallecimiento de su hermana Ernestina Sodi, Laura Zapata señaló por qué no asistió al funeral. "Después de la pérdida de mi hermana Ernestina, quiero expresar mi gratitud por la vida y la oportunidad de sanar. A pesar de nuestras diferencias, he encontrado paz y cierre. Me enfoco en mi bienestar y en compartir amor y positividad con aquellos que me rodean. Ayer me sentí llena de amor y apoyo en un momento difícil. Mi familia paterna, mi refugio y mi consuelo en momentos de dolor, me siento afortunada de tener una familia que me brinda amor y consuelo. Primos, primos hermanos, sobrinos se dieron cita ayer en mi casa", dijo.

La relación entre Laura y Ernestina se fracturó en los años posteriores al secuestro que ambas sufrieron y por el que algunas versiones, como la de la periodista Claudia de Icaza, responsabilizan a Zapata. Tras el plagio que las hermanas de Thalía sufrieron, la madre de Camila Sodi escribió el libro "Líbranos del mal", al que la villana de "Rosa Salvaje" respondió con la obra "Cautivas".

Durante su cautiverio, Laura Zapata fue liberada 15 días antes que Ernestina Sodi, por quien pidieron 5 millones de dólares que supuestamente pagó Thalía. En su canal de Youtube “De historia en historia”, Claudia de Icaza compartió un video en el que relata la reunión que tuvo Ernestina Sodi con un comandante de la policía, quien le habría revelado detalles del secuestro que vivió junto a su media hermana.

"Laura Zapata fue la que hizo esto (el secuestro). Está Ernestina Sodi y estoy yo. De pronto llega un personaje de la policía", contó la periodista, quien agregó que "este personaje de la policía le dice a Ernestina, tú conoces a fulano de tal que se llama tal y que anduvo con tu hermana. Sabes que este cuate estuvo metido en estos delitos. Te digo que tu hermana fue la que esto y el otro, le empieza a aventar el rollo de que Laura Zapata fue la que hizo esto (el secuestro)".

