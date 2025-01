¿Emilia Pérez tendrá una segunda parte? Karla Sofía Gascón revela que participaría en una precuela de "El Manitas"

La película "Emilia Pérez" se ha convertido en una de las más polémicas, al menos para los mexicanos, pues a nivel extranjero ha sido aplaudida y reconocida hasta con premios importantes como los Globos de Oro; sin embargo, las críticas a su favor son las menos, pues el tratarse de un musical contando un tema tan delicado como es la desaparición de personas y el narcotráfico en México, aunado a malas traducciones y actuaciones que no han sido las favoritas de muchos, incluyendo la de Selena Gómez, la han colocado como la más controversial para nuestros nacionales.

En medio de las críticas, aplausos y hasta burlas que se han tenido en las últimas semanas, lo cierto es que nadie puede dejar de hablar des este estreno cinematográfico, especialmente por las giras que han hecho tanto el director Jacques Audiard, como el elenco de "Emilia Pérez". Ahora, la actriz protagonista, Karla Sofía Gascón, fue invitada al canal de YouTube de Yordi Rosado, donde habló de la película y de su emoción por tener una precuela de este reciente estreno.

De acuerdo con la actriz de otros proyectos como "Nosotros los Nobles" y "Corazón Salvaje", no se negaría a prestar su talento como actriz e incluso su voz para otro musical, aunque esta vez no cuente como tal la historia de Emilia Pérez, sino la de "El Manitas". Recordemos que la trama de la película se centra en un narco que hace su transición a mujer trans y que, a su vez, termina por redimirse de todos los atroces crímenes que realizó en el pasado.

Durante su charla con Yordi, Karla Sofía Gascón dio a conocer que esta emoción por tener una precuela ya se la contó a un importantísimo director, de quien no reveló su nombre, aunque no se sabe si también lo ha conversado con Jacques Audiard, director francés de esta controversial cinta. Hasta el momento no es una realidad que "Emilia Pérez" tenga una segunda parte con una precuela contando la historia de "El Manitas", pero la famosa de 52 años no tardó en mostrar su emoción por contar más sobre su personaje ahora en la versión masculina.

¿Habrá precuela de Emilia Pérez? Esto dijo Karla Sofía Gascón

En esta entrevista con Yordi, Karla Sofía Gascón habló sobre su personaje en "Emilia Pérez", donde afirmó que es muy difícil de encontrar en el cine y siempre tuvo claro que haría historia al darle vida a dos personajes, primero "El Manitas" y después a la bondadosa protagonista. Fue entonces cuando se sinceró y reveló que a ella le gustaría tener su propia precuela para conocer más sobre la historia del narcotraficante.

La española recordó que en una conversación con un director, de quien evitó revelar el nombre, la elogió por su trabajo como Emilia y ella insistía en Elogiar a "El Manitas", aunque él no sabía que Karla Sofía interpretaba a ambos personajes. "Se quedó diciendo, por qué hablas tanto de Manitas cuando es otro actor, te estoy hablando de tu personaje. Me le quedo viendo y digo, explícame un momento", destacó antes de revelar su anhelo por tener su propia película.

"Estaba con un productor, no te voy a decir quién, muy importante (...) Me estaba diciendo: 'te quiero dar las gracias, qué personaje' y yo, 'muchas gracias, pero a mí la parte que más me gusta es la de Manitas y tal y yo lo que quiero es que hagamos una precuela, una versión de Manitas'", dijo al hacer ver que este director no sabía sobre sus dos personajes.

Aunque después la actriz española reflexionó sobre el impacto que tiene, positiva tanto negativamente, que no todo el mundo la reconozca en ambos personajes, fue el comentario anterior lo que llamó la atención de muchos, ya que si bien sólo habla de sus deseos y no de algo confirmado, de hacerse una segunda parte de la película es probable que vuelva a desatarse la polémica a la que el director y todo el elenco se han visto envueltos en las últimas semanas.

