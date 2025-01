Karla Sofía Gascón se enfrentó a "haters" que la amenazaron de muerte: "si queréis hacerme daño, venid"

Karla Sofía Gascón hizo frente a las amenazas de muerte que ha recibido por su participación en la cinta "Emilia Pérez". La actriz no se quedó callada y retó a los "haters" que le mandan mensajes en redes sociales para que la busquen en persona, pues asegura que no le tiene miedo a la muerte ni a los comentarios que le hacen.

La tarde de ayer 15 de enero se llevó a cabo una conferencia previo a la premier de "Emilia Pérez" en México. En el evento estuvieron presentes Karla Sofía Gasón, Adriana Paz y el director de la cinta Jacques Audiard. La charla se vivió tensa al principio debido a la polémica que se ha generado por la película en la cinta.

La película no ha sido muy bien recibida por el público mexicano pese a que todavía no se estrena en nuestro país. Sin embargo, han bastado algunas reseñas en redes sociales para que los espectadores muestren su opinión y disgusto ante el filme. Ante ello, las críticas no han parado y los videos virales en los que algunos internautas piden no ver la cinta.

Las más señaladas por su actuación en la película han sido Selena Gómez por su forma de hablar español, Zoe Saldaña y Karla Sofía aunque ella no por su interpretación, sino por los comentarios polémicos que ha hecho al enterarse de que gran parte del público mexicano no estuvo de acuerdo en cómo se abordó el tema de las desapariciones en México.

El elenco y el director respondieron a una serie de preguntas en la sala | Foto: Instagram @karsiagascon

Karla Sofía Gascón no le tiene miedo a las amenazas que le han hecho por Emilia Pérez

La actriz española, quien formó parte del elenco de "Nosotros los Nobles" en México, hizo frente a las amenazas y retó a quienes la han amenazado en redes sociales a que la busquen en persona. Incluso le contestó un mensaje a uno de los "haters" y le dijo que si le quería hacer algo, estaría en el teatro para la promocionar la película.

"Si quieres matarme, venid y pagar la entrada y mátame o haz lo que tengáis que hacer ¿Dónde están todos los que me insultan en redes sociales, los que me quieren asesinar? Yo no tengo ningún problema, si alguien me quiere asesinar puede hacerlo mañana mismo, es muy fácil matar a una persona, es muy fácil quitarla de medio a alguien", expresó Karla.

@muchaspelismx NO TEME A LAS AMENAZAS Karla Sofía Gascón habló sobre las amenazas que ha recibido en redes sociales tras la controversia por ‘Emilia Pérez’ #emiliaperez ? sonido original - Muchas Pelis - Muchas Pelis

Karla Sofía Gascón no le tiene miedo a la muerte

La actriz se mostró tranquila y externó que no le tiene miedo a la muerte sino coraje, pues está consiente de que un día morirá y moriremos todos. Expresó que no es algo que le asuste, pero cuando se trata de "hate" no tiene ningún problema en responder ni encarar a quienes quieren hacerle daño.

"Miedo a la muerte no le puedo tener porque es que un día me voy a morir, a mi más que miedo me da rabia", apuntó.

Seguir leyendo:

Adriana Paz: Cierro un círculo con el estreno de la película Emilia Pérez en México

Karla Sofía Gascón le responde a Eugenio Derbez por su critica a Emilia Pérez, cuenta cómo es su relación