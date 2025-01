Karla Sofía Gascón le responde a Eugenio Derbez por su critica a Emilia Pérez, cuenta cómo es su relación

La película "Emilia Pérez" sigue acaparando la atención de los medios de la farándula. Ahora la protagonista de la cinta, Karla Sofía Gascón, habló ante los medios en México y fue cuestionada sobre las polémicas declaraciones que hizo Eugenio Derbez sobre la cinta.

Fue hace unas semanas cuando el actor y productor mexicano, Eugenio Derbez, se colocó en el ojo del huracán después de opinar sobre la actuación de Selena Gómez en la película "Emilia Pérez". El creador de "La Familia P.Luche" criticó la manera de hablar español de la actriz.

Después de que las declaraciones de Eugenio Derbez se volvieran virales, Karla Sofía Gascón, una de las protagonistas de "Emilia Pérez", fue cuestionada. La actriz nacida en España reveló cómo es su relación con el actor mexicano, provocando reacciones entre sus fans.

El día de ayer los protagonistas de "Emilia Pérez" estuvieron en México para presentar la película. Una de las protagonistas de la cinta, Karla Sofía Gascón, habló ante los medios y fue cuestionada sobre el mensaje que envió Eugenio Derbez contra la actuación de Selena Gómez.

A pesar de la controversia, Karla Sofía Gascón, dijo que no tiene ningún tipo de problema con Eugenio Derbez, incluso recordó que recientemente se encontraron en un evento y él reaccionó de la mejor manera al ver la película "Emilia Pérez". Señaló que le tiene mucho respeto el protagonista de "Radical".

"Adoro a Eugenio Derbez. Me quedo con el abrazo que me dio cuando vio la película, no se me va a olvidar nunca y las cosas que me dijo. Ojalá que trabajemos juntos y nos vaya muy bien", respondió.