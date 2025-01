Con la voz entrecortada y al borde del llanto, Natalia Jiménez revela que tiene cáncer a sus 20 años de edad

Recientemente, la famosa influencer española Natalia Jiménez, quien es conocida por su participación en el reality de cocina "Masterchef Junior" compartió una triste noticia ante sus seguidores al revelar de manera pública que fue diagnosticada con cáncer de sangre.

Dicha declaración dejó helados a sus fanáticos, quienes a pesar de que ya habían especulado que la joven de 20 años estaba pasando por un problema de salud debido a que en una publicación anteriormente subida a TikTok se le pudo ver con una vía intravenosa en su brazo, nunca se imaginaron que se trataba de cáncer.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, en la cual acumula más de un millón y medio de seguidores, Natalia Jiménez habló sobre su diagnóstico, mostrándose visiblemente conmocionada al grado de que su voz se fue entrecortando hasta que finalmente no pudo contener más sus sentimientos y rompió en llanto.

Y es que a pesar de que trato de mantenerse positiva en un inicio, la joven no pudo evitar sentirse asustada, pues expresó que tenía mucho miedo de perder su vida tal y como está ahora que ha logrado superar su anorexia, debido a las constantes idas y venidas del hospital para poder llevar a cabo su tratamiento.

"Dicen que tengo 20 años y es un buen pronóstico, y se que va a pasar rápido porque tengo muchos proyectos que hacer, pero siento que no me lo merezco, tengo 20 años y llevo la mitad de mi vida yendo y viniendo del hospital por la anorexia, y justo cuando más feliz estaba me viene esto. Tengo mucho miedo"