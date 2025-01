"Me acaban de robar 230 mil pesos": Germán Ortega rompe el silencio y revela que fue víctima de fraude

En una reciente entrevista para el programa "Ventaneando", el famoso comediante mexicano Germán Ortega, reveló haber sido víctima de fraude por parte de una empresa de remodelaciones, quienes lo habrían estafado con la exorbitante cantidad de 230 mil pesos por un trabajo que nunca hicieron.

Según lo comentado por el miembro de "Los Mascabrothers", los responsables responderían al nombre de Iconic Kitchen, a quienes habría contactado por medio de Instagram con el propósito de que realizaran labores para la remodelación de su cocina, misma de la que incluso le mandaron diseños y le fueron pidiendo adelantos.

"Yo los contacte por Instagram para la remodelación. Me hizo el diseño, midió la cocina y todo, me pidió adelanto, le fui abonando para el material", señaló el comediante.

Sin embargo, explicó que cuando llegó el momento de comenzar con las obras en octubre, el director ejecutivo que responde al nombre de Carlos Ferreira Morales, le dijo que se encontraba muy enfermo, algo que el comediante comprendió hasta que comenzaron a darle largas, y posteriormente terminaron desapareciendo.

"230 mil pesos, no me llaman, y se desaparecieron. Podemos hablar de que están pasando cosas en el mundo, son tragedias realmente, lo mío no es una tragedia, pero tampoco es para que me sienta a reírme y decir: Ay, me acaban de robar 230 mil pesos", comentó Germán Ortega.