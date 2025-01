Pedro Sola se rompe el diente por aparatosa caída en un centro comercial

Fiel a su estilo, Pedro Sola relató una vez más la tragedia de la que fue víctima el pasado fin de semana en lo que parecía un día tranquilo de compras en el centro comercial. Y es que, pese al cuidado que tiene cuando está fuera de su hogar para evitar incidentes, esta vez el conductor no imaginó que su zapato le jugaría una mala pasada provocando una caída por la que terminó con heridas en el rostro.

El conductor de "Ventaneando" se ha colocado como uno de las figuras favoritas de la televisión gracias a su sentido del humor con el que dice lo que piensa sin temor a represalias; además, ha logrado abrirse paso en las nuevas generaciones gracias esto último que lleva directo a redes sociales con divertidos videos que también hacen alusión a algunos de sus tropiezos ante las cámaras como aquella promoción de mayonesa en la que cometió un error que le costó una fuerte suma de dinero.

Con el sentido del humor que lo caracteriza, Pedro Sola relató durante la emisión de este lunes 13 de enero que el pasado fin de semana visitó un centro comercial con la intención de realizar algunas compras y disfrutar de una comida en su restaurante favorito, pero no todo salió como esperaba y es que pese a haber tomado las precauciones necesarias para evitar incidentes, como el uso de su bastón, su zapato lo traicionó.

“Yo siempre cargo un bastón cuando salgo de viaje o a caminar mucho porque, a parte que tengo un poco de vértigo y mareo, las banquetas están muy rotas y entonces yo me voy deteniendo. El centro comercial no, es planito", relató el conductor para después indicar que su zapato se atoró con un pequeño escalón y esto provocó su caída en la que se lastimó la boca y las rodillas.

“Me voy de boca, primero di el rodillazo, después me di con las manos y di con la boca. El impulso me llevó… nunca entendí. Me rompí el diente, que no se me nota casi, me rompí el labio", añadió al mostrar las heridas que tenía en el labio producto de su caída.

El presentador de televisión fue cuestionado por sus compañeras respecto a su estado de salud y si es que acudió al médico para una revisión, algo que negó de inmediato asegurando que no le había ocurrido nada grabe y todo se habría tratado de un gran susto. Esto generó sorpresa entre sus compañeras de cámara, quienes le hicieron saber lo que podría ocurrir si es que su caía ocasionó algo más grave de lo que aún no se habría percatado.

"No, yo me revisé solo. Se me hizo un chichón en la rodilla, que me estuve sobando y se me quitó de inmediato. Me duele, pero no pasó nada. Me fui a hacer mis compras, cómo que a descansar", finalizó el conductor.