La ceremonia de los Golden Globe Awards se convirtió en uno de los eventos más importantes dentro del mundo del cine; celebrada el pasado 7 de enero, fue "Emilia Pérez" la película que arrasó con varias categorías. La cinta francesa se inspira en la cultura mexicana, tocando temas muy delicados como el narcotráfico y las luchas internas de una sociedad dividida; entre los premios que se llevó se ecuentra el de Mejor Película de Comedia o Musical, pero la alegría por este éxito se ha visto empañada por la creciente controversia sobre su contenido y la manera en que aborda temas culturales desde una perspectiva extranjera.

Por otra parte, la protagonista de la película, Karla Sofía Gascón, una actriz española con una destacada carrera en el cine europeo, es una de las figuras más controvertidas en este debate. A través de sus redes sociales y en entrevistas, Gascón defendió su película con pasión, argumentando que su papel en Emilia Pérez es un reflejo de la capacidad del cine para abrir puertas hacia el entendimiento cultural, pero en su intento por justificar el enfoque de la película, la actriz hizo algunos comentarios desafortunados que no tardaron en causar revuelo en las redes sociales.

Sin embargo, la controversia no se limitó únicamente a la película o sus protagonistas ya que la famosa conductora Pati Chapoy también se vio envuelta en un incidente que desató un sinfín de críticas en redes sociales, pues la conductora de "Ventaneando" hizo un comentario que se percibió como transfóbico y ofensivo.

Pati Chapoy hace desafortunado comentario sobre Karla Sofía Gascón

Durante una sección dedicada a comentar los atuendos de las y los asistentes a la gala de los Globos de Oro, los conductores discutían sobre el look de Karla Sofía Gascón, quien había lucido un vestido de color naranja de una reconocida casa de moda internacional. Fue en ese momento cuando Pati Chapoy hizo un comentario que no pasó desapercibido para la audiencia ya que al referirse a la apariencia de Gascón, expresó: "Se ve guapo-guapa".

El debate ha abierto una reflexión más amplia sobre cómo las voces extranjeras, al abordar temas de identidades y culturas ajenas, deben esforzarse por hacerlo con respeto y sin caer en la simplificación ni el reforzamiento de estereotipos dañinos.

Este comentario fue realizado en un tono ambiguo, lo cual llevó a algunos espectadores a interpretar que estaba haciendo referencia a la identidad de género de la actriz, pues Gascón es una mujer trans y aunque su identidad de género ha sido reconocida por la sociedad, la manera en que el comentario fue hecho no fue bien recibido por muchas personas.

Y por si esto no fuera poco, Chapoy continuó la discusión señalando que el vestido que llevaba la actriz no le favorecía, ya que, según sus palabras, se veía "cuadradona". El periodista Pedro Sola, también contribuyó con esta serie de comentarios haciendo alusión a que el vestido no cumplía con las expectativas de estilo para una mujer como Gascón, a lo que Pati Chapoy respondió con una frase que caló aún más hondo.

Es que es él... él que decidió ser ella, dijo Pati Chapoy.

Los comentarios irrespetuosos hechos por los conductores rápidamente se hicieron virales a través de plataformas como TikTok, en donde muchas personas acusaron a Pati Chapoy de emitir comentarios transfóbicos al hacer énfasis en la identidad de género de la actriz de manera innecesaria y ofensiva. La periodista fue acusada de reducir la identidad de Gascón a su transición de género, en lugar de reconocerla como una mujer exitosa en su carrera artística. La industria cinematográfica, como el mundo en general, aún tiene un largo camino por recorrer hacia una verdadera inclusión y respeto por la diversidad en todas sus formas.

Como era de esperarse, las críticas fueron contundentes y los usuarios se sintieron indignados por lo que interpretaron como una falta de respeto hacia la actriz y hacia la comunidad trans en general, pues en un mundo tan globalizado como este, el cine y la televisión tienen un inmenso poder para influir en la percepción pública, por lo que es esencial que se trate de manera respetuosa y responsable a las culturas y las identidades ajenas.

El caso de Emilia Pérez es un claro ejemplo de cómo una película, aunque bien intencionada, puede generar controversia si no se aborda con la sensibilidad adecuada. De igual forma, los comentarios en los medios, aunque sean aparentemente inocentes o espontáneos, pueden tener un impacto significativo en la percepción de una persona o comunidad, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como la identidad de género.

Las fuertes críticas de Pati Chapoy hacia "Emilia Pérez"

A raíz de estos incidentes, la conversación sobre la representación en el cine y en los medios de comunicación ha tomado un giro más profundo, pues las y los usuarios de las redes sociales han señalado que tanto los productores de "Emilia Pérez" como los presentadores de "Ventaneando" deben ser más conscientes de las implicaciones sociales y culturales de sus palabras y acciones.

