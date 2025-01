5 canciones hechas por bandas ficticias que pasaron a la historia dentro y fuera del cine

El cine tiene la capacidad de mostrarnos historias que dentro de nuestra realidad no serían posibles, enamorándonos con personajes de ensueño y escenarios que sólo parecían existir en la imaginación. Pero además dentro de las cintas existe un elemento que aunque pase desapercibido para muchas personas, juega un papel de suma importancia a la hora de narrar una escena: la música.

A lo largo de la historia, la música en las películas ha jugado un papel esencial en la construcción de estos mundos ficticios, pero además de usar canciones conocidas dentro de la industria musical, hay cintas que hablan de la música misma, creando bandas ficticias que no solo sirven como un elemento narrativo, sino que también se convierten en una extensión emocional de la historia y los personajes, haciendo que sus temas perduren más allá de la pantalla.

Lo que hace especial a estas bandas ficticias es que, al igual que cualquier banda real, tienen una historia detrás de ellas: hay conflictos internos, rivalidades, sueños rotos o, por el contrario, triunfos que saben a gloria para las y los espectadores. Sin embargo, la magia de estas creaciones radica en cómo, a pesar de no ser reales, sus canciones parecen tener una vida propia que trasciende las limitaciones del guion.

Canciones de películas que pasaron a la historia por ser legendarias

Algunas de estas canciones se destacan por su habilidad para capturar la esencia de un género musical particular, pero hay otras en las que la letra y la melodía se integran perfectamente con la narrativa de la película, ofreciendo una experiencia sensorial completa. El hecho de que muchas de estas canciones hayan traspasado la pantalla convirtiéndose en las favoritas del público, es una prueba más del poder del cine como medio de creación artística.

La música de estas bandas ficticias a menudo es un homenaje a géneros populares de la vida real.

Fotografía: Pinterest/maria.

Las bandas ficticias no solo enriquecen una película, sino que, con su música, pueden influir en tendencias culturales más amplias, desafiando las fronteras entre la ficción y la realidad, entre lo que se ve y lo que se escucha. Por ello, hay ciertas canciones que vale la pena recordar porque además de poder agregarlas a tu playlist, también podrás conocer algunas de las mejores películas musicales que existen y aquí te comparto tan sólo 5 de ellas.

"Do the Hippogriff" (Harry Potter y el Cáliz de Fuego)

The Weird Sisters es un claro ejemplo de una banda ficticia que, a pesar de ser un producto de la imaginación, estuvo compuesta por músicos reales y de gran renombre. El grupo estuvo formado por Jonny Greenwood y Phil Selway de Radiohead; Jarvis Cocker y Steve Mackey de Pulp; Jason Buckle de All Seeing I, y Steven Claydon de Add N to (X). Esta curiosa mezcla de talentos dio lugar a una banda que dejó su huella en la cuarta película de la saga Harry Potter, donde ofrecieron un concierto en vivo durante el Baile de Navidad en Hogwarts.

La banda, es catalogada dentro del mundo mágico como "el grupo más grande de la escena pop de magos", mientras que la canción que se interpretó en la película fue "Do The Hippogriff", una pieza con tintes de glam-rock que le dio al baile una energía única.

"Cups" (Notas Perfectas)

Esta canción es una adaptación moderna del tema folk "When I'm Gone", escrita por AP Carter en 1931 y popularizada por The Carter Family. En la película, la actriz Anna Kendrick (quien interpreta a Beca) presenta una versión acapella de la canción, acompañada por un ingenioso ritmo creado con el sonido de una copa, este toque rítmico se convirtió en un elemento icónico, llevando la canción a un nuevo nivel de popularidad y destacando como uno de los números musicales más memorables de la película.

Después de su aparición en la película, el tema alcanzó un gran éxito, llegando al puesto número 6 en la lista de Billboard Hot 100 en Estados Unidos. Su popularidad trascendió la pantalla, convirtiéndose en un fenómeno viral y alcanzando múltiples certificaciones de platino en varios países, pues la interpretación de "Cups" de Anna Kendrick logró revitalizar una pieza musical tradicional.

"Drive It Like You Stole It" (Sing Street)

Por su parte, ésta es una de las canciones más emblemáticas de la cinta dirigida por John Carney; el tema fue escrito por Gary Clark, quien también compuso muchas de las demás canciones de la banda sonora, y es interpretada por la banda ficticia "Sing Street". La película sigue a Conor, un joven adolescente en Dublín en los años 80 que forma una banda como una forma de escapar de las dificultades de su vida, por lo que "Drive It Like You Stole It" se presenta como un himno de rebeldía juvenil, un llamado a vivir la vida al máximo sin preocuparse por las consecuencias.

La canción tiene una energía contagiosa, con un sonido inspirado en el pop y rock de los años 80, pero con un toque moderno que hace que resuene con las audiencias de hoy. A través de esta canción, el protagonista no solo enfrenta sus propios miedos, sino que también expresa su libertad emocional y creativa, por lo que el tema se convirtió en uno de los momentos más destacados de la película, y su éxito ha sido tal que trascendió el contexto de la película.

"We Are Sex Bob-omb" (Scott Pilgrim Vs. The World)

Esta canción se consolidó como un auténtico clásico de culto, y muchos consideran que su banda sonora podría ser incluso más memorable que la misma película. Bandas como Beck, Metric y The Rolling Stones contribuyeron a su creación, por lo que no es difícil entender por qué. Sin embargo, la canción que sigue siendo el mayor recuerdo para los fans es la primera de la película, "We Are Sex Bob-Omb".

La melodía de garage rock se convierte en la introducción perfecta para la película, estableciendo desde el principio el tono dinámico y lleno de acción. Ver a Scott, Kim, Stephen y Neil tocando al unísono con esta canción ficticia hizo que "Sex Bob-Omb" se ganara un lugar especial en los corazones de los seguidores de la película.

"What Dreams Are Made Of" (Lizzie McGuire: Estrella pop)

Hillary Duff es considerada una de las figuras más exitosas de Disney, pues su habilidad para combinar música y actuación fue una clave en su popularidad. Pero su interpretación de Lizzie McGuire alcanzó nuevos niveles de éxito cuando el programa dio lugar a su propia película, que presentó el icónico tema pop "What Dreams Are Made Of".

Este contagioso tema se convirtió en un éxito destacado dentro del pop a principios de los 2000, siendo una de las canciones más representativas de la época. La melodía pegajosa se convirtió rápidamente en un clásico entre las y los fans de Disney, asociado con el memorable momento de Lizzie en el escenario junto a Isabella, marcando un hito en su trayectoria dentro de la cultura pop juvenil.

