5 películas de rock para impulsar el espíritu rebelde este fin de semana

El cine está lleno de géneros bastante interesantes, pero sin duda la música ha sido un hecho importante en cada una de ellas. La banda sonora es incluso una categoría premiada dentro de múltiples eventos dirigidos a la industria cinematográfica, por lo que no muchas veces se puede prescindir de ella en las producciones.

Incluso existen personas que se dedican exclusivamente a componer canciones o sonidos para estas producciones que se proyectaron en la gran pantalla. Hay artistas que se han sumado hasta idea y han logrado obtener importantes premios así como reconocimiento dentro de la música.

Pero si hay un género donde ha resultado imprescindible la mezcla del cine con la música, es en las películas que retratan cómo es la vida de una persona famosa gracias a sus composiciones musicales. Hay desde biopics, hasta documentales, o historia donde los personajes son ficticios e inventados, pero siempre rescatando lo que más pueda de la vida real, pero también inyectada con un poquito de fantasía.

Es por eso que ahora hemos rescatado las mejores películas musicales que hablan exclusivamente de rock and roll, mismos que había inspirado un montón de gente a seguir el ejemplo, agarrar un instrumento y convertirse en músicos profesionales. Vive un fin de semana lleno de rebeldía gracias a estas producciones que se convirtieron en proyectos legendarios para los críticos del cine o de la música.

Sing Street

Esta película nos muestra la historia de un chico que tiene algunos problemas clásicos de la adolescencia, por ejemplo, le cuesta trabajo encontrar amigos, su familia está pasando por un momento complicado y parece que nadie entiende la forma en que le gusta vivir ni las cosas que le gusta hacer.

Es hasta que encuentro por fin una banda de amigos que se animan a tener una banda junto con él. Componen algunas canciones originales y las presentan en la escuela, donde tienen que luchar contra un montón de estereotipos de una educación religiosa. Además, claro, de las trampas del amor.

Tenacious D

Una de las películas más divertidas en la historia del rock and roll. Un par de amigos obsesionados con la música se embarcan en una aventura para buscar la famosa "plumilla del destino", pues se dice que son varios los guitarristas más grandes de la historia quienes la han utilizado, lo que no saben es que hay un oscuro secreto detrás.

Ahora no solamente está en juego su habilidad como músicos, también tienen que enfrentarse a energías y seres de otro mundo que no son capaces de controlar. Todo en el nombre del rock and roll. La pregunta obligada es, ¿lograrán salirse con la suya y convertirse en los más grandes músicos de toda la historia?

School Of Rock

Esta comedia rocanrolera nos muestra a un maestro sustituto, o al menos eso es lo que se cree, pues nuestro protagonista toma la identidad de alguien más para hacerse pasar por educador y acercarse un montón de niños con el objetivo de hacer una banda. Solamente tiene un objetivo en mente: ganar la batalla de talentos musicales.

A lo largo de la historia vemos lo difícil que es dedicarse a la música en todas partes del mundo. Hay quienes están dispuestos a hacer hasta lo imposible con tal de lograr por lo menos vivir un poco de su pasión, no importa si para ello tiene que utilizar a otras personas, jugándose su amistad o incluso su libertad.

Rock Star

Un fanático de la banda Steel Dragon tiene una oportunidad única de convertirse en el nuevo cantante del conjunto que ha admirado toda su vida. Gracias a un golpe de suerte logra estar frente al micrófono junto a todas las personas que idolatró en algún momento, pero no siempre el mundo de la fama y el glamour es lo que parece.

Ahora no solamente tiene que enfrentar las vicisitudes de convertirse en una persona famosa de la noche a la mañana, también tiene que lidiar con compañeros de banda ególatras que no confían en él y únicamente ven por su propio beneficio. Tendrá que decidir entre sacrificar a su familia con tal de cumplir el sueño que siempre quiso realizar, convertirse en un cantante famoso.

This Is Spinal Tap

La banda Spinal Tap no ha corrido con mucha suerte a lo largo de su carrera. A través de este falso documental nos cuentan la historia de una agrupación legendaria dentro del mundo del heavy metal que comienza a tener muchos problemas internos, pero también hacia afuera, pues ya no son muy bien recibidos por la industria ni tampoco por un público que los ha abandonado en su más reciente gira, vendiendo apenas unos cuantos boletos.

Ahora tienen que luchar contra estos obstáculos para decidir si la van a tener el potencial de seguir o necesitarán abandonar de una vez por todas el sueño. Lamentablemente una portada sexista y en múltiples accidentes donde pierden una cantidad innumerable de bateristas, abonarán al pensamiento de no seguir arriba del escenario.

