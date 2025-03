Thom Yorke calla a sus fans y revela cuál es la canción más hermosa de Radiohead, no es "Creep"

Una de las bandas británicas que se convirtió en leyenda gracias a su música es Radiohead, quienes a través de sus discos lograron desafiar las convenciones del rock y la música experimental, transformando cada una de sus obras en un túnel de sonidos e ideas. Y es que para las y los fans de la música melancólica, es bien sabido que la agrupación dirigida por Thom Yorke podría considerarse como la representación de la tristeza, haciendo cada una de sus composiciones algo que resuena de entre los recuerdos.

Pero a pesar de que su esencia parece radicar en la nostalgia, la banda nunca se caracterizó por seguir las fórmulas tradicionales del éxito, pues en lugar de ceder a las expectativas del público, Radiohead opta por desafiar constantemente las fronteras de lo que es posible en la música. Desde sus inicios en 1992 con "Pablo Honey", hasta sus experimentaciones electrónicas en "Kid A" (2000), cada álbum es un reflejo de los cambios personales, sociales y tecnológicos que la banda experimentó a lo largo de los años.

Sin embargo, hay algo particularmente especial en "Kid A", un álbum que llegó en un momento de gran incertidumbre ya que mientras el mundo se adentraba en los estragos de una nueva era digital y globalizada, Radiohead creó un álbum que encapsuló las inquietudes de la sociedad, fusionando influencias de música electrónica, jazz, música experimental, y claro, el legado del rock. Y es dentro de este disco que, de acuerdo con Thom Yorke, se encuentra la canción más hermosa hecha por la banda, siendo considerada un retrato emocional y existencial de la época.

¿Cuál es el mayor éxito de Radiohead?

La obra de la que habla el cantante es "How to Disappear Completely", una pieza que forma parte de "Kid A", álbum que redefinió el rumbo de Radiohead en el nuevo milenio y que, para muchas personas, continúa siendo uno de los puntos más altos en la historia de la música moderna ya que destaca por su capacidad de transportar al oyente a una dimensión casi espiritual.

La historia detrás de "How to Disappear Completely" es tan etérea como la misma canción, pues en varias entrevistas, Thom Yorke compartió que la inspiración para esta pieza surgió de un sueño muy vívido que tuvo; en él, se encontraba flotando sobre una ciudad, como un espectro o un fantasma que no podía tocar el mundo que lo rodeaba, pero aún así se sentía profundamente conectado con él. Esa sensación de separación del mundo tangible es lo que le dio la idea para la canción.

Fue así como Radiohead logró capturar la esencia de la fragilidad humana a través de la música ya que en lugar de que "How to Disappear Completely" simplemente represente la desaparición física, la canción habla de la disolución de la identidad, de lo efímero de la existencia humana y de la manera en que nos enfrentamos al vacío de nuestra conciencia.

De acuerdo con Thom Yorke, la sensación de irrealidad que se experimenta en la canción es, en muchas formas, un reflejo de su propio viaje hacia la aceptación de la alienación y la angustia, temas recurrentes a lo largo de su carrera. Por ello, la atmósfera creada por la canción se convierte en algo poderoso debido a la manera en que los músicos emplean el minimalismo y la repetición; los sonidos flotantes, las texturas electrónicas y la voz hipnótica de Yorke se combinan de una manera casi mágica, generando una especie de trance emocional para quienes lo escuchan.

How to Disappear Completely" se presentó como una de las piezas más hermosas del disco.

Fotografía: Instagram/@radiohead

¿Cuándo salió el último álbum de Radiohead?

El último álbum de Radiohead es "A Moon Shaped Pool", que fue lanzado el 8 de mayo de 2016. Este disco marcó un cambio significativo en el sonido de la banda, incorporando elementos de música electrónica, arreglos orquestales y una atmósfera más introspectiva. Fue muy bien recibido tanto por la crítica como por las y los fans, siendo considerado uno de los trabajos más maduros y complejos de Radiohead; lamentablemente, desde su lanzamiento, no hay un nuevo material de estudio, aunque algunos miembros de la banda sigue trabajando en distintos proyectos proyectos.