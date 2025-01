El mundo ha visto nacer a muchas estrellas que, con su música, logran quedar grabadas en la memoria internacional con un legado que trasciende fronteras, espacios y generaciones. Entre las leyendas que han labrado este camino se encuentra el inigualable Roger Waters, quien a través de las cuerdas de su guitarra se consolidó como un referente cuando se trata de la industria, por lo que además del talento que lo caracteriza, su opinión también es considerada muy valiosa entre las y los amantes de la música.

Nacido el 6 de septiembre de 1943 en Londres, Roger Waters es reconocido como uno de los músicos más influyentes y polémicos de la historia del rock. Como cofundador y compositor principal de Pink Floyd, su legado musical es indiscutible, sin embargo, su carácter directo y opiniones contundentes sobre diversos temas, especialmente la música contemporánea y sus colegas, han generado tanto admiración como controversia.

A lo largo de su carrera, Waters ha expresado su descontento con la dirección que ha tomado la música moderna e incluso, en una entrevista reciente, afirmó que, aunque no escucha mucha música actual, considera que muchos de los que se autodenominan artistas son "completamente narcisistas y totalmente orientados al consumo". Esta declaración refleja su escepticismo hacia la industria musical contemporánea y su énfasis en el consumo masivo, ganando algunos detractores en su camino.

Roger Waters no duda en decir cuáles son las bandas que ODIA

Si bien, la industria musical es sumamente diversa y es fácil que las personas encuentren géneros, canciones y bandas con las que se sienten profundamente identificados, músicos como Roger Waters no se muerden la lengua al hablar de los artistas que no son de su agrado, lo que resuena profundamente a nivel mundial debido a su estatus como leyenda del rock. La franqueza de Waters lo ha llevado a confrontaciones públicas con varios artistas, pero a pesar de ello no quita el dedo del renglón en cuanto a las composiciones que detesta y, sin ofenderse, te comparto cuáles son las bandas por las que Roger Waters siente un gran odio.

Waters ha expresado su descontento con la industria musical moderna, calificando a muchos artistas de "narcisistas" y "orientados al consumo".

Fotografía: Cuartoscuro.

The Sex Pistols : en una entrevista realizada en el 2002 para el medio internacional Rolling Stone, Waters calificó a los Sex Pistols como "artificiales" y los describió como una banda que "sólo quería hacer ruido". Además, minimizó su legado al señalar que la muerte de uno de sus miembros contribuyó a su estatus icónico.

: en una entrevista realizada en el 2002 para el medio internacional Rolling Stone, Waters calificó a los Sex Pistols como "artificiales" y los describió como una banda que "sólo quería hacer ruido". Además, minimizó su legado al señalar que la muerte de uno de sus miembros contribuyó a su estatus icónico. U2 : durante la producción de "The Wall", Waters recordó que Bono y U2 criticaron el enfoque teatral de Pink Floyd, sugiriendo que su música debería hablar por sí sola. Posteriormente, Waters afirmó que U2 había adoptado elementos de su estilo en su propia carrera.

: durante la producción de "The Wall", Waters recordó que Bono y U2 criticaron el enfoque teatral de Pink Floyd, sugiriendo que su música debería hablar por sí sola. Posteriormente, Waters afirmó que U2 había adoptado elementos de su estilo en su propia carrera. The Weeknd y Drake : en una entrevista con Vanity Fair, Waters admitió no conocer a The Weeknd ni al rapero Drake y por si esto no fuera poco, expresó que a pesar de que se le ha dicho son grandes artistas, él mismo es "mucho, mucho, mucho más importante de lo que cualquiera de ellos será nunca".

y : en una entrevista con Vanity Fair, Waters admitió no conocer a The Weeknd ni al rapero Drake y por si esto no fuera poco, expresó que a pesar de que se le ha dicho son grandes artistas, él mismo es "mucho, mucho, mucho más importante de lo que cualquiera de ellos será nunca". AC/DC y Eddie Van Halen : en una conversación con Joe Rogan, Roger Waters expresó su desinterés por el rock ruidoso y mencionó que, aunque reconoce el talento de Eddie Van Halen, ese estilo de música simplemente no le interesa para nada.

y : en una conversación con Joe Rogan, Roger Waters expresó su desinterés por el rock ruidoso y mencionó que, aunque reconoce el talento de Eddie Van Halen, ese estilo de música simplemente no le interesa para nada. Nick Cave: Waters también criticó a Nick Cave por sus conciertos en Israel, acusándolo de "normalizar" el "apartheid israelí". Esta postura generó un intercambio público entre ambos artistas, con Waters instalando a Cave a cancelar sus presentaciones en el país.

Además de sus opiniones musicales, Waters ha sido un defensor firme de causas políticas y sociales, lo que le ha válido tanto apoyo como críticas.

Fotografía: Instagram/@rogerwaters

La razón por la que Roger Waters ODIA a Pink Floyd, banda donde alcanzó la gloria

Con estas feroces críticas, Roger Waters ha demostrado que no tiene reparos en mostrar su odio por ciertas agrupaciones y a pesar de ello, cualquiera pensaría que el compositor guarda un cariño especial por Pink Floyd, banda que lo impulsó para llegar hasta donde se encuentra ahora. Sin embargo, esto se encuentra muy alejado de la realidad ya que el músico también habló abiertamente sobre el desagrado que tiene hacia la agrupación y, sobre todo, uno de sus integrantes: David Gilmour.

Es bien sabido que Roger Waters es uno de los miembros fundadores de Pink Floyd, es reconocido por su contribución artística y musical a la banda que marcó una época. Pero a pesar de ser el cerebro detrás de algunos de los discos más emblemáticos del rock, como "The Wall y Dark Side of the Moon", Waters no esconde su odio hacia Pink Floyd, la banda que lo catapultó a la fama y la gloria.

La razón de este desdén radica en las tensiones internas que se agudizaron a lo largo de los años, pues después de dejar Pink Floyd en 1985, Waters no solo abandonó el grupo, sino que se embarcó en una batalla legal y mediática contra sus excompañeros, especialmente David Gilmour. La principal causa de su rechazo hacia la banda es el uso del nombre "Pink Floyd" aún después de que él decidiera abandonar la agrupación.

A pesar de las controversias, el legado musical de Waters es indiscutible.

Fotografía: Cuartoscuro.

Waters temía que "arruinaran su legado" con el sonido innovador y propuestas conceptuales que comenzaron en los años siguientes y, así, quedara diluido o distorsionado su idea inicial. Por ello, a través de los años acusó a Gilmour y los demás miembros de ser "tóxicos" y de buscar explotar el nombre sin tener en cuenta la esencia creativa que él aportó al grupo.

Creo que piensa que porque dejé la banda en 1985 es el dueño de Pink Floyd, que él es Pink Floyd y yo soy irrelevante y que debería mantener la boca cerrada, declaró Roger Waters en contra de David Gilmour.

El odio de Waters hacia Pink Floyd no solo es por las disputas legales, sino también por la percepción de que sus compañeros nunca comprendieron su visión artística. Según el propio Waters, los demás miembros de la banda eran arrogantes y egocéntricos, lo que deterioró su relación personal y profesional. Aunque Gilmour y los otros músicos continuaron con el nombre de Pink Floyd tras su salida, Waters considera que la banda ya no era la misma y que su contribución fue subestimada. Así, lo que comenzó como un sueño compartido se transformó en un amargo enfrentamiento por el control y la identidad de la banda. En 2023, con motivo del 50 aniversario de "The Dark Side of the Moon", Waters lanzó "The Dark Side of the Moon Redux", una reinterpretación del álbum que refleja su visión artística actual.

Fotografía: Cuartoscuro/Francisco Rodríguez.

Sin duda alguna, Roger Waters es una figura compleja cuya influencia en la música y la cultura es innegable, por lo que sus opiniones y acciones, tanto en el ámbito musical como político han generado debates y controversias. Pero su legado artístico y su disposición para expresar sus convicciones personales continuarán siendo aspectos destacados de su carrera.

