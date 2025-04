Ofrecen un retrato emocional de la demencia y el cuidado en la obra "Blanco atardecer"

Despedirte de alguien a quien amas, alguien que, además, desde hace tiempo ya no era la persona que conocías y que había dejado de reconocerte, es una pérdida doble. Un tránsito doloroso y complejo que supone momentos de enojo, tristeza, cansancio, pero también de profundo amor. Esta es la premisa de "Blanco atardecer", obra escrita y actuada por María José Delgado y dirigida por Naolli Eguiarte, que tiene hoy su última fecha a las 20:00 horas en el Foro Alternativo del Centro Cultural Helénico.

En entrevista, Eguiarte compartió que la historia se inspira en la experiencia personal de Delgado, quien vivió de cerca, junto con su madre, el proceso de deterioro de su abuela a causa de la demencia “desde los primeros síntomas de pérdida de memoria hasta su fallecimiento”.

La puesta en escena, contó, también parte de preguntas esenciales: ¿Cómo viviremos al llegar a la tercera edad? ¿Qué sucede cuando el olvido borra no sólo nuestros recuerdos, sino también a quienes amamos?

“Desde un inicio la obra me conectó de manera muy profunda. Me hizo pensar en mi abuela todo el tiempo, aunque ella no padeció demencia. Los objetos en escena -la figurita de cerámica, la carpetita tejida, el rosario- me recordaban mucho a ella. Y eso es lo que buscamos: tocar algo muy íntimo en cada espectador”, compartió Eguiarte.