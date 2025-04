Funcionarios disfuncionales del deporte

Desde que asumió como director de la Conade Rommel Pacheco ha dicho que su prioridad son los atletas, pero no ha precisado quiénes o cuántos. No sabemos si sólo los que están más cerca de ganar medallas en las competencias internacionales, si los juveniles que están en ciernes o si habla de todos, incluso aquellos que no están en el deporte competitivo. El funcionario repite y repite que aumentó las becas vitalicias de los medallistas olímpicos y paralímpicos.

También que ajustó los montos de lo que se les paga a quienes se están preparando, sin embargo, esa es una parte microscópica de las necesidades que tienen los deportistas. Atenderlos implica también involucrarse para que los niños y jóvenes que participan en la Olimpiada Nacional (ON), el máximo evento deportivo en el país que se paga con recursos públicos de la Conade, lo hagan en las mejores condiciones, que compitan en justicia y ganen los mejores y no quienes forman parte de las trampas y actos corruptos de federativos o servidores públicos.

Tal es el caso del pesista Roberto Carlos Ruiz Garfias de Tamaulipas, quien lleva años siendo víctima de los abusos de un grupo de amigos del presidente de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, Rosalío Alvarado, para que no pueda participar en la ON o no gane medallas. Su familia ha denunciado los hechos incluso en la presidencia de la República que, como corresponde, turnó los oficios a la Conade, instancia responsable de resolver estos problemas.

Pero no, nadie lo ha hecho. Ni Ana Guevara ni Rommel Pacheco dicen esta boca es mía. ¿Cómo garantizamos la justicia deportiva para Roberto y para los miles de deportistas que van a la ON?

Otro caso es el de la badmintonista olímpica Haramara Gaitán que lleva nueves meses vinculada a proceso porque con una testigo a modo el presidente de la Asociación Regiomontana de Bádminton le fabricó los delitos de difamación y falsedad de declaraciones.

Por las medidas cautelares que un juez le impuso ella no puede usar las instalaciones públicas, tampoco puede salir del estado de Nuevo León porque tiene que ir a firmar y su carrera está estancada. Ahí fallaron los directores del Instituto del Deporte, primero Frank González y luego Melody Falcó, quien ni por ser mujer le tendió la mano a Gaitán y hasta le propuso que mejor se fuera a entrenar a otro lado.

Lejos de ayudarla ignoraron sus denuncias cuando se quejó de que su entrenador y el papá de éste la acosaron y la hostigaron sexual y psicológicamente. En la semana, tres años después de que la deportista pidió ayuda, el Inde Nuevo León por fin anunció que ya los despidió. Son el tipo de conflictos que los funcionarios no quieren atender porque no les gustan los problemas, no quieren realmente servir al deporte. Es más fácil tomarse una foto o un video con los deportistas sonrientes que nunca se quejan.

POR BEATRIZ PEREYRA

COLABORADORA

@BEATRIZAPEREYRA

MAAZ