Así se hizo la portada de "Wish You Were Here", el disco de Pink Floyd en donde tuvieron que quemar a un hombre

En la vasta y fascinante historia del rock, pocos discos han logrado consolidarse como pilares de la música y uno de ellos es "Wish You Were Here" de Pink Floyd, mismo que ha trascendido hacia el arte conceptual y la reflexión social con algunas de las canciones más importantes dentro de la industria musical. Lanzado el 12 de septiembre de 1975, el disco lanzó a la fama internacional a la banda y revolucionó por completo el género rock en general.

Considerado como una "obra maestra", este disco es una exploración profunda de temas como la alienación, la deshumanización y la crítica a la industria musical, capturando una época en la que Pink Floyd, después del éxito de "The Dark Side of the Moon", experimentaba la creciente presión de la fama y sus consecuencias.

Pero además de las canciones que construyeron la historia del rock en inglés, el arte de la portada también es un elemento crucial en el discurso visual del disco; ésta fue ideada por Storm Thorgerson, un genio de la imagen y frecuente colaborador del grupo. Thorgerson ya había trabajado con la banda en el pasado, contribuyendo con conceptos visuales impactantes como la portada prácticamente icónica de "The Dark Side of the Moon", y entendía a la perfección la narrativa oscura y el enfoque filosófico de la banda británica.

¿Cómo se hizo la portada de "Wish You Were Here" de Pink Floyd?

De esta forma, en "Wish You Were Here", el artista visual decidió plasmar el sentimiento de ausencia emocional que permea el álbum, basado en la profunda alienación que sienten las personas cuando se convierten en máquinas sin personalidad al adentrarse en la industria. Las canciones como “Welcome to the Machine” y “Have a Cigar” denuncian sin tapujos las prácticas explotadoras de las disqueras y la deshumanización del arte, convirtiéndolas en críticas directas a un sistema que trata a los músicos como productos desechables.

Es así como Thorgerson logró capturar estas emociones con una imagen cargada de simbolismo: dos hombres de traje estrechándose la mano en un set de los estudios Warner Bros ubicado en Burbank, California; pero uno de ellos se encuentra literalmente envuelto en llamas.

Ante esta impactante portada, el fotógrafo explicó que quería representar cómo las personas tienden a ocultar sus verdaderos sentimientos por miedo a “quemarse”, una expresión que en la industria musical se utilizaba para describir el proceso de desgaste emocional al que se enfrentaban los artistas al ser explotados sin la retribución adecuada.

En aquellos años, la tecnología no se encontraba tan avanzada como ahora y el hecho de crear las llamas con efectos especiales resultaba imposible, por lo que se tomó la decisión de usar fuego de verdad por lo que la sesión de fotos fue una experiencia tensa y peligrosa. Los encargados de protagonizar esta icónica portada fueron los actores Ronnie Rondell y Danny Rogers.

La portada de "Wish You Were Here" ha sido reconocida por numerosos medios especializados como Rolling Stone, NME, y Classic Rock Magazine, quienes la han catalogado como una de las más emblemáticas del siglo XX.

Para lograr capturar esta imagen, Rondell (quien representó al hombre en llamas), llevó puesto un traje especial ignífugo y una capucha que le protegió el rostro, pero durante la toma, un cambio inesperado en la dirección del viento provocó que el fuego se acercara peligrosamente a su cara, quemándole accidentalmente el bigote. Pese a este incidente, Rondell salió ileso, y tras ajustar las posiciones de los modelos, la fotografía final fue capturada con éxito.

De la misma forma, el escenario en los estudios de Warner Bros, donde se tomó la foto, se ha convertido en un punto de referencia que ha atraído a millones de fans del rock. Y es que Burbank, ubicada en el corazón de California, es conocida por albergar una amplia gama de estudios cinematográficos y de televisión, lo que añade a la portada un toque de metarrealidad: un escenario artificial para una industria que fabrica y vende fantasías, tanto en música como en cine.

Además, se ha documentado que la imagen de la portada fue modificada posteriormente para reducir el nivel de detalle del fuego por motivos de seguridad visual, una práctica común en el trabajo de Thorgerson, que era conocido por retocar las fotografías para equilibrar el impacto estético sin comprometer el simbolismo.

La capacidad de Thorgerson de traducir sentimientos abstractos en imágenes potentes cimentó su reputación como uno de los más grandes artistas visuales de la historia del rock.

La razón por la cuál "Wish You Were Here" marcó el odio de Pink Floyd por la industria

Por otra parte, el contexto de la producción del disco y su portada refleja un momento de desencanto colectivo para la banda, pues Pink Floyd atravesaba por un periodo de tensiones creativas y frustraciones ligadas al éxito masivo de su obra anterior, lo que llevó a los miembros a una introspección intensa.

La música de "Wish You Were Here" está impregnada de una melancolía que se deriva, en parte, de la ausencia de su antiguo compañero Syd Barrett, quien había dejado la banda debido a problemas mentales agravados por el abuso de sustancias. Esta ausencia también está representada en la mítica canción homónima “Wish You Were Here”, un homenaje a Barrett y un recordatorio de cómo la industria musical y la fama pueden destruir a los artistas.

Es así como la decisión de incluir elementos como el apretón de manos, un gesto símbolo de acuerdos comerciales pero también de hipocresía y superficialidad, refuerza la temática del álbum. Este simbolismo es particularmente relevante cuando se examina la letra de “Have a Cigar”, donde el personaje satírico de un ejecutivo de la industria musical pregunta: “Which one’s Pink?”, destacando la ignorancia y el oportunismo que los músicos enfrentaban en un entorno que solo valoraba el éxito financiero.

Pink Floyd ha dejado una huella imborrable en la cultura popular, no solo por su música, sino también por su arte visual, incluyendo icónicas portadas de álbumes y videos innovadores.

Como era de esperarse, este álbum de Pink Floyd se posicionó rápidamente en las listas de éxitos, y sus letras, cargadas de ironía y angustia existencial, siguen resonando con nuevas generaciones que encuentran en él un eco de la alienación moderna. De la misma forma, la obra maestra de la portada de "Wish You Were Here" no solo es un icono por su ejecución técnica sino por encapsular, en una sola imagen, los sentimientos de anhelo, pérdida y desilusión que persisten en el álbum. El trabajo de Thorgerson y Pink Floyd continúa siendo estudiado y admirado, un testimonio de cómo el arte visual y la música pueden unirse para crear una experiencia cultural indeleble.

¿Cuántos integrantes de Pink Floyd siguen vivos?

Hasta la fecha, 3 de los integrantes clave de Pink Floyd siguen vivos: Roger Waters, Nick Mason y David Gilmour. Roger Waters, bajista y vocalista nacido el 6 de septiembre de 1943, fue una de las principales fuerzas creativas de la banda, aportando gran parte del contenido lírico y conceptual que definió la era dorada de Pink Floyd. Nick Mason, el baterista y miembro constante desde la fundación de la banda en 1965, nacido el 27 de enero de 1944, es reconocido como el hilo conductor del grupo a lo largo de su historia. David Gilmour, quien se incorporó en 1967 y se convirtió en un pilar fundamental para la banda, especialmente tras la salida de Syd Barrett, sigue contribuyendo a la música y preservando el legado de Pink Floyd. Gilmour nació el 6 de marzo de 1946 y ha continuado trabajando en proyectos musicales como solista y con colaboraciones.

Por otro lado, algunos miembros ya no están presentes: Syd Barrett, el guitarrista y vocalista original que tuvo un impacto crucial en los inicios de la banda, falleció el 7 de julio de 2006 tras una larga lucha con problemas de salud mental y el aislamiento. Richard Wright, tecladista y contribuyente esencial al sonido atmosférico y progresivo de Pink Floyd, falleció el 15 de septiembre de 2008.

Su ausencia dejó un hueco notable en la historia de la banda, recordando cómo la innovación y las complejas texturas de su música fueron posibles gracias a la colaboración de todos sus miembros.

¿Qué significa el nombre de Pink Floyd en español?

El nombre "Pink Floyd" proviene de la combinación de los nombres de dos músicos de blues: Pink Anderson y Floyd Council, quienes fueron influencias para el fundador de la banda, Syd Barrett. En español, el nombre en sí no tiene un significado literal, ya que es simplemente una combinación de nombres propios; sin embargo, si se tradujera palabra por palabra, sería algo como "Floyd Rosa", aunque esto no representa la intención detrás del nombre de la banda.

