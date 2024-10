El disco de The Lumineers que narra la triste historia de amor de una taxista que conocieron por coincidencia

En la industria musical, cada álbum tiene su propia historia, su propia vida que cobra sentido a través de las experiencias, emociones y contextos que inspiran su creación, así como la identificación que surje cuando el público lo escucha y se reapropia de él. Es así como para la banda The Lumineers, su segundo álbum, "Cleopatra", se destaca no solo como un éxito comercial y de crítica, sino también como un viaje emocional profundo, que lleva a sus oyentes por paisajes de nostalgia, pérdida, redención y esperanza.

Corría el año 2016 cuando Tumblr estaba en su máxima expresión, las galaxias conquistaban todas las prendas de ropa y "Cleopatra" logró consolidar la identidad artística de The Lumineers, demostrando que no eran una banda de un solo éxito, conocida únicamente por su sencillo icónico "Ho Hey", sino músicos con un profundo talento para contar historias a través de canciones.

De esta forma, "Cleopatra" se convierte en un álbum conceptual, y aunque cada pista tiene su propia historia y sus propios protagonistas, en su conjunto el disco teje una narrativa cohesiva sobre la vida, la muerte, las decisiones y las consecuencias. Las letras revelan personajes que, como en cualquier buena novela, son complejos, reales y llenos de matices. Pero, ¿de dónde surgió la inspiración para estas canciones? ¿Qué experiencias llevaron a The Lumineers a crear un álbum tan poderoso y conmovedor? Pues aquí te lo cuento.

"Cleopatra", la historia de un amor que no pudo ser

Para entender "Cleopatra", primero debemos saber quiénes son The Lumineers; esta banda, formada por Wesley Schultz (voz principal, guitarra) y Jeremiah Fraites (batería, piano), habían experimentado un éxito meteórico con su primer álbum homónimo lanzado en 2012. Impulsados por el explosivo éxito del sencillo "Ho Hey", la banda rápidamente se convirtió en un nombre familiar dentro de la escena indie-folk, sin embargo, con ese éxito también vinieron grandes expectativas para su siguiente proyecto.

Después de años de giras incesantes, la banda se retiró para centrarse en la creación de su segundo álbum, ya que no querían ser conocidos solo como los "one hit wonder" de nuestra generación, sino que estaban decididos a mostrar la profundidad de su capacidad artística. Fue así como Schultz y Fraites, que habían comenzado a escribir canciones juntos una década antes, sabían que el proceso para su siguiente álbum debía ser más reflexivo y personal.

Fue así como en el 2016 nació su segundo álbum titulado "Cleopatra" y uno de los aspectos más fascinantes de este disco es la inspiración detrás de la canción que da título al álbum, ya que Wesley Schultz ha mencionado en entrevistas que el título "Cleopatra" y la historia de la canción principal provienen de una experiencia que tuvo mientras estaba de gira en Europa. El músico cuenta que ahí conoció a una mujer de Georgia (el país, no el estado estadounidense) que trabajaba como conductora de taxis, y entre una plática casual pudo conocer su vida, misma que lo impactó profundamente.

La mujer, que había sido una belleza deslumbrante en su juventud, relató cómo su vida había sido marcada por la tragedia y las decisiones difíciles. En particular, compartió una historia sobre cómo, cuando era joven, estaba profundamente enamorada de un hombre que le había propuesto matrimonio, pero en el día de su boda, debido a la muerte de su padre, ella decidió no asistir, una decisión que lamentó profundamente durante toda su vida ya que ese momento definió su existencia y la llenó de arrepentimiento.

Cuando "Cleopatra" fue lanzado en abril de 2016, la reacción tanto de la crítica como del público fue abrumadoramente positiva.

Fotografía: Instagram/@thelumineers

Schultz se sintió conmovido por la historia y utilizó esta narrativa como base para "Cleopatra", una canción que captura la mezcla de nostalgia, arrepentimiento y fuerza que la mujer encarnaba. La idea de una mujer fuerte y resistente, atrapada entre el dolor de las decisiones pasadas y la necesidad de seguir adelante, se convirtió en el tema central del álbum, por lo que a través de "Cleopatra", Schultz y Fraites exploraron cómo las decisiones que tomamos, o que dejamos de tomar, pueden moldear nuestras vidas de maneras profundas e inesperadas.

La creación del álbum más personal de The Lumineers

Después de regresar de Europa, The Lumineers se centraron en dar forma a "Cleopatra"; el álbum fue producido por Simone Felice, quien aportó una sensibilidad cruda y auténtica al proyecto, lo que ayudó a la banda a capturar la emoción pura que buscaban transmitir. Por ello, el proceso de grabación del álbum fue deliberado y meticuloso, pues aunque las canciones a menudo tenían un sonido acústico y orgánico, cada una fue grabada con una claridad y un enfoque que permitió que las letras y las emociones se destacaran.

Además, la banda introdujo una mayor variedad de instrumentos en comparación con su álbum debut, incluyendo más piano, violonchelo y percusión, lo que añadió una capa adicional de riqueza sonora. Y por si esto no fuera poco, la banda también jugó con una narrativa a lo largo de varias canciones, ya que cada pista en "Cleopatra" parece contar la historia de un personaje diferente, pero éstos se encuentran entrelazados de manera sutil.

El álbum debutó en el número uno en el Billboard 200, lo que marcó un hito importante para The Lumineers, ya que demostraba que el éxito de su primer álbum no había sido solo un golpe de suerte.

Fotografía: Instagram/@thelumineers

Temas como la soledad, el arrepentimiento, la búsqueda de redención y la aceptación de la mortalidad se repiten a lo largo del álbum, creando una narrativa coherente que resuena profundamente en las y los oyentes. De esta forma, hay por lo menos 5 canciones que retratan la historia de vida de aquella taxista anónima que, por casualidad, se encontró con la banda y terminó por inspirar uno de los discos más grandes de la historia de la música contemporánea:

Ophelia

El primer sencillo del álbum, "Ophelia", es una canción que explora los altibajos de la fama ya que en lugar de ser una oda a una figura femenina, la "Ophelia" de la canción representa la relación de la banda con el éxito repentino y las emociones contradictorias que ello conlleva. La canción cuenta con un ritmo animado y pegajoso, pero las letras revelan un trasfondo de incertidumbre y preocupación; Schultz ha descrito la canción como una reflexión sobre cómo la fama puede ser tanto una bendición como una carga, y cómo puede cambiar las relaciones y la forma en que una persona es percibida.

Cleopatra

Por su parte, la canción que da título al álbum es, como se mencionó anteriormente, una narración sobre la vida de la conductora de taxis que Schultz conoció en Europa. En la canción, la protagonista reflexiona sobre sus decisiones y los momentos clave de su vida, incluida la pérdida de su amor debido a su incapacidad para comprometerse en el momento adecuado. Es una canción sobre el arrepentimiento y la fortaleza que viene con aceptar las consecuencias de nuestras acciones.

Sleep on the Floor

Esta canción abre el álbum y establece el tono para el resto del proyecto. Es una canción sobre la juventud y la necesidad de escapar, de encontrar un lugar donde uno pueda ser libre. La canción narra la historia de una pareja que decide huir de su vida rutinaria y tomar un camino lleno de incertidumbre. "Sleep on the Floor" explora el deseo de vivir una vida plena, sin arrepentimientos, y la búsqueda de un propósito más allá de lo convencional; además, con su melodía inquietante y su ritmo acelerado, es una de las canciones más impactantes del álbum.

Angela

Por otra parte, en "Angela", la protagonista huye de su pasado en busca de redención y paz; la letra pinta el retrato de una mujer que ha dejado su hogar y está lidiando con la soledad y las cicatrices emocionales. La canción refleja el tema recurrente del álbum de la búsqueda de la identidad y el anhelo de escapar del peso de las decisiones pasadas.

Gale Song

Finalmente, esta es una balada melancólica que refleja la angustia emocional y el dolor que conlleva la pérdida. Es una de las canciones más introspectivas del álbum y se destaca por su simplicidad instrumental, lo que permite que las letras emotivas ocupen el centro del escenario ya que la canción trata sobre el amor no correspondido y la aceptación del dolor como parte de la vida.

Es así como "Cleopatra" representa un punto culminante en la carrera de The Lumineers y es que no solo consolidó su estatus como una de las bandas más importantes de la escena indie-folk, sino que también demostró su capacidad para contar historias complejas y emotivas a través de su música. El álbum fue un recordatorio de que la música puede ser tanto un escape como una forma de enfrentar las emociones más difíciles de la vida.

A través de sus letras introspectivas y sus melodías cautivadoras, "Cleopatra" sigue siendo un disco que invita a la reflexión sobre la vida, el amor, la pérdida y las decisiones que nos definen. En un mundo donde muchas veces prevalece lo superficial, The Lumineers nos regalaron un álbum que se atreve a explorar lo más profundo de la condición humana.

Sigue leyendo:

¿Cuál es la canción de Shakira que te define, según tu signo del zodiaco?

Charly García cumple 73 años y esta fue la canción con la que imaginó cómo sería su vejez, ¿está cumpliéndolo?