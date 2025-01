Shocker da detalles exclusivos de su última recaída en el alcohol: "no fue sencillo detenerme"

Hace varias semanas se dio a conocer que Shocker, uno de los luchadores más emblemáticos de la lucha libre mexicana, había comenzado a consumir sustancias nuevamente, generando preocupación entre sus fans y personas cercanas a él. Después de especulaciones sobre su estado de salud, el famoso decidió afrontarlas a través de una entrevista en el reconocido programa "De Primera Mano", conducido por Gustavo Adolfo Infante.

Durante la última emisión del programa de espectáculos, el luchador acudió al foro de grabación para compartir detalles inéditos sobre su reciente recaída en el consumo de alcohol, revelando las dificultades que enfrentó para detenerse, así como el impacto que tuvo en su vida personal y profesional. Con un semblante preocupado y hasta avergonzado por la situación, el Shocker reconoció que esta recaída duró cerca de 20 días, tiempo en el que ni siquiera había podido aceptar que estaba en una recaída.

Por otra parte, el luchador también explicó que decidió asistir al programa para reconocer que no se encontraba en un buen momento de su vida y lejos de los "chistes" que llegaron a hacerse sobre la situación, el Shocker reflexionó sobre la factura que le cobró esta última recaída, pues con 53 años reconoce que para su cuerpo ya no es tan fácil recuperarse, afirmando que el golpe no ha sido sólo para él, ya que su familia se encuentra igualmente afectada.

Shocker revela escabrosos detalles sobre su última recaída

En esta profunda plática con Gustavo Adolfo Infante, el luchador optó por hablar como Jair Soria (nombre real del deportista) sin dejar de lado las repercusiones que sus adicciones tienen en su carrera dentro del cuadrilátero. Aunque el famoso catalogó al Shocker como un "monstruo" debido a todo lo que ha tenido que vivir, pero también reconoció el inmenso cariño que le tiene el público y reveló cuáles fueron las causas que lo llevaron a esta recaída.

La recaída de Shocker no solo afectó su salud física y mental, sino que también tuvo repercusiones en su entorno cercano.

Fotografía: Instagram/@guaposhockoficial

Shocker es un monstruo... no sólo de atracción para el público, también es un monstruo por cosas malas [...] Hay personas a las que no les importa que tengas este problema (alcoholismo), que te insisten para que hagas cosas [...] porque me han dicho 'tómate una, ¿a poco no puedes ni una' y están insistiendo tanto que llega un momento en el que dices 'claro que puedo una', pero llega un momento en el que ya no puedo parar, declaró Shocker en entrevista.

Según el luchador, esta presión social y la insistencia de personas a su alrededor fueron el motivo de su recaída; otro factor que Jair reconoció fueron las fiestas decembrinas en donde normalmente se consumen grandes cantidades de alcohol, pues aunque afirma que nunca ha necesitado consumir bebidas alcohólicas para ser alegre, la mayoría de las ocasiones se deja llevar por influencias externas.

Así, el famoso reconoció que esta recaída comenzó con lo que parecía ser una simple cerveza dentro de una arena después de una exhibición de lucha libre. Pero lo que parecía ser una inocente bebida se convirtió en una recaída que duró cerca de 20 días, momentos en los que, de acuerdo con el Shocker, podía pasar tan sólo uno o dos días sin beber para después comenzar de nuevo con el círculo vicioso. Al verse inmerso en este espiral, también reflexionó sobre cómo se deben abordar las adicciones.

Lo que menos quieres es que alguien te regañe, que te de consejos, que te diga cómo hacerle, que te quieran detener... porque en ese momento ya sabes que cometiste el error y muchas veces uno busca salidas falsas, dices 'ah, déjenme en paz', 'yo quiero ser borracho, quiero vivir en la calle' y son puras falacias, porque no lo quieres realmente, se sinceró Javier Soria.

Al compartir su experiencia, Shocker busca enviar un mensaje de esperanza a aquellos que enfrentan situaciones similares.

Fotografía: Instagram/@guaposhockoficial

El momento en el que Shocker regresó del abismo

Durante la entrevista, Shocker también reconoció que el traer dinero en la bolsa es una gran seguridad para quienes padecen alcoholismo o algún problema con el consumo de sustancias y para él, el hecho de tener trabajo seguro contribuyó a que pudiera seguir cavando más profundo en la recaída. Con un semblante preocupado, el luchador confesó que incluso llegó a "dejar el trabajo tirado" con tal de que el público y sus conocidos no se dieran cuenta de su alarmante situación.

Ante estas confesiones, Gustavo Adolfo Infante (quien fue una de las primeras personas en ser contactadas por el luchador después de reconocer que se encontraba en una recaída) le recordó que a principios del 2024 había sido internado en una de las clínicas dirigidas por el boxeador Julio César Chávez y cuestionó qué había fallado para llevarlo de nuevo a consumir alcohol, a lo que Shocker respondió sinceramente:

He fallado yo... por esa inestabilidad, por esa debilidad, el no saber decir 'no' es muy difícil y en mi ambiente hay mucha distracción y mucha tolerancia hacia el alcohol, dijo muy seriamente.

A lo largo de su proceso de rehabilitación, Shocker ha reflexionado sobre las lecciones aprendidas.

Fotografía: Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira.

Como todo en esta vida, el proceso de recuperación no es lineal, pero los panelistas "De Primera Mano" reconocieron que ha habido un gran cambio en el luchador, pues en ocasiones anteriores sus periodos de recaída habían sido mucho más largos y más intensos, pero con la ayuda que Shocker sigue recibiendo, éstos se hacen cada vez más sencillos aunque sigue siendo igual de difícil identificar y aceptar el problema.

Finalmente, Jair Soria afirmó que está buscando asistir a terapia psicológica ya que los grupos de autoayuda le han generado problemas, por lo que ahora optará por tratamiento profesional. Igualmente reafirmó su compromiso con la sobriedad, explicando que seguirá canalizando su energía en el deporte y otros proyectos profesionales para mantenerse activo, pensando también en el retiro de los cuadriláteros pero no de forma total, pues la euforia del ring es la que lo lleva a estas recaídas.

La historia de Shocker es un testimonio de resiliencia y determinación, demostrando que, aunque el camino hacia la sobriedad puede ser arduo, con el apoyo adecuado y la voluntad de cambiar, es posible superar las adversidades para reconstruir una vida plena.

