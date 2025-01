Bad Bunny se sincera y revela si Kendall Jenner le rompió el corazón

Bad Bunny comenzó el 2025 con el pie derecho gracias al éxito del que goza con su nuevo álbum "Debí tirar más fotos", pues además de convertirse en la estrella de los principales trends en redes sociales marca su regreso a la música tras su retiro temporal. Durante este tiempo el cantante se enfocó en su relación con la modelo Kendall Jenner para la que, aseguran algunos fans, estaría dedicado uno de los temas de su nuevo proyecto luego de que le rompiera el corazón.

En febrero de 2023 surgieron los primeros rumores de un romance entre la integrante del clan Kardashian-Jenner con el "Conejo malo" y luego fueron confirmados al ser captados juntos en Beverly Hills. Aunque todo parecía ser miel sobre hojuelas para la pareja, debido a que el cantante se mudó a Los Ángeles para estar más cerca de ella, la relación termino en diciembre de ese mismo año ya que, señaló una fuente cercana a la modelo, ella deseaba disfrutar su soltería.

Durante una entrevista para el programa de radio "El Vacilón", Benito no evitó ser cuestionado sobre Kendall Jenner y si una de las canciones de su nuevo álbum estaba dedicada para ella como se había especulado. Fiel a su estilo, el cantante puertorriqueño también respondió si es que la modelo le rompió el corazón tras poner fin a su noviazgo o si es que alguna vez lo habían lastimado en una relación.

"A mí me han roto el corazón muchas veces en la vida y yo he roto corazones (...) Yo creo que todo el mundo ha pasado por desamores, despecho y a mí siempre me ha gustado escribir de eso, del amor, del despecho. Yo tengo el privilegio de poder expresarme en las canciones, eso me ayuda a mí porque saco cosas de adentro y creo que la gente tiene el privilegio de poder escuchar esos sentimientos que yo tengo la confianza de decirle al mundo y que lo interpreten de la manera que ellos quieran", dijo el cantante, quien admitió que ha llorado por amor y que nunca ha sido infiel.