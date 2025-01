Nicola Porcella intentó quitarse la vida y terminó internado por una sobredosis de pastillas

Desde su participación en "La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella se ha convertido en uno de los personajes más importantes en la televisión mexicana, pues su trayectoria como actor, conductor de televisión y figura de la farándula, lo han convertido en un hombre muy querido por sus fans. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas en la vida del influencer, pues en un reciente encuentro con la prensa recordó el intento de suicidio que vivió.

Nicola Porcella nació en Perú, pero fue en México donde su carrera cobró fuerza; el actor y conductor de televisión dio sus primeros pasos en la televisión participando en reality shows como “Combate” y “Esto es Guerra”, programas que lo ayudaron a conectar con una audiencia masiva, sobre todo en Perú. Pero la carrera de Porcella despegó al mudarse a México, donde comenzó a ganar popularidad y demostrar su versatilidad en pantalla

Fue en 2021 cuando el actor ingresó a “La Casa de los Famosos México” y en ese momento su carrera experimentó un giro inesperado ya que Porcella no solo destacó por su participación activa, sino que logró conquistar a la audiencia mexicana, logrando el segundo lugar y ganándose el cariño de muchos seguidores. Pero el camino hacia el éxito no fue fácil, y lo que los televidentes no sabían era que el conductor atravesaba varios desafíos personales que lo llevaron a enfrentar momentos de desesperación.

La noche oscura de Nicola Porcella: un grito de auxilio

Aunque en pantalla se veía como una persona alegre y exitosa, detrás de esa fachada se ocultaba una profunda lucha interna por lo que en una entrevista reciente con "Chismorreo", Nicola Porcella reveló un episodio desgarrador de su vida: un intento de suicidio que ocurrió en un momento en el que se sintió dentro de un vacío sin esperanza. Frente a las cámaras, recordó cómo tomó una sobredosis de pastillas, sintiendo que ya no había salida, que sus problemas eran insuperables y que sus seres queridos estarían mejor sin él.

Yo siempre dije que no me considero ejemplo de nadie, pero yo estuve internado porque me tomé una sobredosis de pastillas en un momento y sí entiendo lo que es estar en el fondo, entiendo lo que es sentir que ya no hay salida, declaró con sinceridad.

Esta situación no solo marcó un antes y un después en su vida, sino que también sirvió como un testimonio de la importancia de reconocer las propias vulnerabilidades, así como buscar la ayuda necesaria antes de llegar a estos extremos. De la misma forma, Porcella mencionó que, en ese momento, su mente le llevaba a pensar que su ausencia sería mejor para su familia, y aseguró que creía que sus seres queridos estarían mejor sin él, pero ese pensamiento lo sumió aún más en un estado de desesperación.

Pero la noche más oscura de su vida no solo estuvo marcada por el dolor de su alma, sino también por el amor hacia su hijo, quien en ese entonces tenía solo 9 años. Fue así como después de que sobrevivió a ese intento de suicidio pudo reflexionar mejor y pensó en que, de haber muerto, su hijo habría quedado solo a muy corta edad.