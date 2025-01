Protagonistas de la serie infantil "Jessie" de Disney se besan apasionadamente en cámara, ¿son pareja? | VIDEO

Para las nuevas generaciones TikTok se convirtió en una plataforma para compartir su vida cotidiana por medio de videos cortos, por lo que la popularidad de ésta es tal, que incluso las y los famosos la están usando para estar más cerca de sus fans a pesar del espacio físico que los separa. Es así como cada cierto tiempo se vuelve viral algún metraje, este fue el caso de la escena protagonizada por Josie Totah y Karan Brar, quienes se dieron a conocer por sus actuaciones en la serie "Jessie", transmitida y producida por Disney Channel.

El breve clip, publicado por Totah en su cuenta de TikTok, sigue generando un sinfín de reacciones, comentarios y especulaciones debido a un romántico beso que ambos compartieron ante las cámaras. Aunque es un metraje que dura bastante poco, las y los fans de ambos han comenzado a interpretar este gesto como el inicio de una relación sentimental entre ambos, pero las cosas no siempre son como parecen.

La viralidad de este momento se debe a que en el metraje aparece Josie Totah luciendo un vestido negro de encaje y el cabello recogido de una manera sofisticada. De repente, Karan Brar irrumpe en el plano acercándose a ella de manera inesperada y tomando su cintura con delicadeza; pero el ambiente se carga de una tensión palpable cuando Totah sonríe colocando sus manos sobre las de Brar. La escena culmina con un beso frente a las cámaras, que, sin duda, dejó a las y los seguidores de ambos actores atónitos, por lo que el clip no solo alcanzó millones de reproducciones en TikTok, sino que también fue replicado en otras plataformas donde usuarios no paraban de especular sobre la naturaleza del gesto.

¿Una relación romántica o solo una broma?

Como era de esperarse, la reacción de las y los fans fue casi inmediata, con algunas personas comentando entusiasmadas sobre la posibilidad de que los actores estuvieran iniciando una relación romántica, mientras que otros se mostraron más cautelosos, preguntándose si se trataba de una broma entre amigos, pues desde la grabación de "Jessie", ambos construyeron una amistad bastante sólida. La especulación se intensificó cuando algunos seguidores de la serie comenzaron a recordar la química que siempre habían mostrado los personajes de Totah y Brar.

Lo que inicialmente parecía ser solo un beso entre amigos evidenció la forma en que las redes sociales transforman la manera en que los actores se comunican con su audiencia.

Poco después de que el video comenzara a viralizarse, Josie Totah y Karan Brar decidieron aclarar la confusión a través de sus redes sociales; fue así como Josie, con un tono claro y directo, expresó que no hay nada romántico entre ellos, explicando que el beso fue parte de una broma que no tenía la intención de generar malentendidos ni ilusiones entre sus seguidores.

Somos dos mejores amigos platónicos que bailaron demasiado cerca del sol, escribió Josie Totah en su cuenta de TikTok.

Ante estas declaraciones, las y los fans de ambas estrellas pudieron ver cómo sus ilusiones se desdibujaban después de que aquel beso pareciera algo más; sin embargo, muchas personas reconocieron el talento de ambos, recordando que la actriz y el actor llevan muchos años de amistad, tanto dentro como fuera de los sets de grabación. Además, reconocieron el apoyo que representa Karan Brar desde que Josie Totah decidió hacer pública su transición de género.

¿Quién es Josie Totah?

Josie Totah, además de ser una actriz talentosa, ha logrado destacarse como una ferviente defensora de los derechos de las personas trans, pues desde su transición hace algunos años, Totah utiliza su plataforma para abogar por la inclusión y visibilidad de las personas trans en los medios, convirtiéndose en una de las voces más influyentes dentro de esta causa.

Totah, quien interpretó a Lexi en la nueva versión de "Saved by the Bell" y tuvo un papel recurrente en "Jessie", no duda en compartir abiertamente su experiencia personal, ascí como los desafíos que enfrenta al ser una persona trans; por ello, su activismo le ha valido el reconocimiento dentro y fuera de la industria, recibiendo numerosos premios por su contribución a la causa.

En este contexto, el beso entre Totah y Brar también resalta la importancia de la amistad y el apoyo mutuo dentro del mundo del espectáculo, pues ambos han trabajado juntos en varios proyectos, logrando construir una relación de amistad basada en la confianza y el respeto, más allá de las etiquetas que muchas veces la sociedad busca imponer. Tanto Totah como Brar han dejado claro que, aunque su amistad es fuerte y su vínculo es real, no hay nada más detrás del beso que un momento divertido entre dos amigos cercanos.

¿Quién es Karan Brar?

Por otro lado, Karan Brar ha seguido su propio camino de crecimiento como actor; con su participación en "Jessie", Brar se convirtió en uno de los actores más populares de la televisión juvenil y al igual que su compañera de elenco es muy abierto sobre su vida personal en las redes sociales. A través de diferentes plataformas, Brar comparte momentos de su vida cotidiana, permitiendo a sus seguidores conocer más sobre su personalidad y sus pasiones fuera de la pantalla.

Además de su trabajo como actor, Brar también participó en diversos proyectos cinematográficos y televisivos, ampliando su repertorio profesional y trabajando con figuras importantes de Hollywood. A pesar de su éxito, Brar sigue siendo un joven accesible y cercano a sus seguidores, quienes lo apoyan en cada paso de su carrera. El video viral del beso no solo despertó el interés de las y los fans, sino que también puso de relieve el poder de las redes sociales en la creación de contenido que genera interacción y conversación.

