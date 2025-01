Gala Montes reaparece en redes para pedir perdón tras ser cancelada

Recientemente, la famosa actriz y cantante Gala Montes regresó a las redes sociales tras un mes de haberse ausentado debido a que fue cancelada por los usuarios al haber confirmado que tenía una relación con su mánager Icho Van lo que provocó el rechazó de muchos quienes esperaban verla emparejada con su compañera Karime Pindter.

Por medio de una transmisión en vivo en sus redes, la ex participante de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México" reveló las razones detrás de su decisión de abandonar sus cuentas por un rato, además de que expresó su sentir al respecto de los múltiples comentarios de hate que ha recibido, asegurando que muchas personas tienden a criticarla sin siquiera conocer el panorama completo de lo que esta pasando.

"De pronto si está bien fuerte el hate, sales a defenderte y te critican, entonces todo el mundo puede llegar a insultar a una mujer, entonces reaccionas y eres una loca. A veces pienso que no están viéndome 24/7, entonces no ven todo lo que está pasando y asumen ciertas cosas”

Sin embargo, también habló sobre su forma de tomar las cosas, reconociendo que había actuado de manera impulsiva ante sus emociones, explicando que llegó a decir cosas que no debió haber dicho, y sincerándose al expresar su deseo por llevar una vida más privada.

“La verdad es que si estuvo mal, la neta estaba súper enojada. Ya saben cómo soy, súper corajuda. Cuando alguien hace cosas por ti en los momentos cuando estás mal y quieres salir a defenderlo pero tal vez no debí salir. Yo lo hice con la mejor de las intenciones, pero estaba enojada, entonces dije cosas que no debí haber dicho. Me gustaría que mi vida fuera un poco más privada pero no puedo”, declaró Gala.