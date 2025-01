"Tengo cuatro noches sin dormir": Kate del Castillo habla sobre la situación de su casa ante los incendios en Los Ángeles

El pasado sábado 11 de enero la reconocida actriz mexicana Kate del Castillo compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en donde revelo la situación por la que estaba pasando luego de verse obligada a evacuar su casa ubicada en Los Ángeles, tras la intensa ola de incendios que se han suscitado en dicha zona y que han causado daños en la propiedades de diversos famosos.

En una reciente entrevista con la periodista Paola Rojas, la protagonista de "La Reina del Sur", dio más detalles sobre la complicada situación por la que está atravesando al ni siquiera poder acercarse a su vivienda, algo que incluso la ha llevado a perder el sueño pues su ansiedad se ha acrecentado ante la incertidumbre de saber qué sucederá con su casa que se encuentra en medio de la zona del desastre.

Kate del Castillo habla sobre la situación de su casa ante los incendios en Los Ángeles

Según expresó, ha sentido una intensa frustración debido a que no ha podido estar cerca de su casa, pues, por más que ha querido su trabajo no se lo permite, además de que las autoridades no la dejan ingresar a la zona por su seguridad, motivo por el cual tuvo que solicitar la ayuda de sus amigas que también están sufriendo por los incendios, para sacar sus documentos y algunas pertenencias de su propiedad.

De igual forma hizo mención al caso de la productora Jessica Maldonado quien incluso tuvo que ayudar a su madre a su madre a salir de su vivienda debido a que es una persona de la tercera edad.

"Todas estaban desalojando, como Jessica Maldonado, que la pobre se estaba incendiando la casa de al lado de ella, de puro milagro no se quemó la suya, teniendo que sacar a su madre que es una mujer mayor", señaló Kate.

Asimismo declaró vivir en un estado constante de angustia desde que comenzó el desastre en California, asegurando que ya lleva varias noches sin poder conciliar el sueño, pues es a esas horas en las que los vientos aumentan su intensidad, algo que la mantiene en alerta pues las llamas se acercan cada vez más a su propiedad.

"Es una angustia que de verdad yo tengo cuatro noches sin dormir, porque en las noches es cuando los vientos se ponen más fuertes, entonces tengo una app en donde estoy viendo como van los incendios y se está acercando cada vez más a mi casa.", comentó la actriz.

Aprovechó para hacer mención de todos los latinos que están padeciendo por los efectos de los incendios de Los Ángeles, compartiendo los nombres de algunas fundaciones en donde se pueden hacer donaciones para apoyar a todos los afectados. Igualmente dijo sentirse orgullosa de haber visto a los bomberos mexicanos llegando para mostrar su solidaridad en esta dura crisis.

