La canción de Empire of the Sun que está inspirada en una tradición mexicana y fue grabada en San Luis Potosí

La década de los 2000 fue un momento de cambios y en el mundo de la música no fue la excepción, pues durante este periodo pudimos ver el nacimiento de muchas bandas y artistas que redefinieron por completo la industria y hoy, siguen siendo referencia para los nuevos proyectos. Una de las agrupaciones más emblemáticas que se dio a conocer durante aquellos años es Empire of the Sun, misma que nos llevó a mundos desconocidos con sus canciones.

El dúo australiano conformado por Luke Steele y Nick Littlemore, ha cautivado a millones de personas desde que irrumpieron en la escena musical a finales de los 2000, pues con su distintiva mezcla de electro-pop, visuales futuristas y una esencia casi espiritual, la banda logró abrir un panorama que se había explorado muy poco.

Y aunque desde aquel momento, la banda tiene en su haber muchas canciones que se han quedado guardadas en la memoria colectiva, fue su tema “We Are The People” el que no solo se convirtió en uno de los mayores éxitos de su álbum debut, "Walking on a Dream", sino que ha trascendido como un himno que simboliza la conexión humana y como un puente cultural con un país que fue clave en su creación: México.

"We Are The People", la canción de Empire of the Sun que se grabó en México

La historia de "We Are The People" comenzó el 20 de septiembre de 2008, cuando Empire of the Sun lanzó esta canción como el segundo sencillo de su álbum debut. Desde el primer acorde, la canción capturó la atención del público internacional, especialmente en su Australia natal y en otros países de habla inglesa; pero México, aunque distante geográficamente, también se sumó a la fiebre y poco después de su lanzamiento, el tema comenzó a sonar con fuerza en las estaciones de radio locales, y su popularidad no hizo más que crecer.

La historia detrás de “We Are The People” y su conexión con México es un ejemplo de cómo la música puede ser un puente cultural que trasciende fronteras.

Fotografía: Instagram/@empireofthesunsound

Y es además de su letra y el ritmo, el video en cuestión fue filmado en México, específicamente en las localidades de Xilitla, San Luis Potosí; y en Mina y García, Nuevo León. Estas regiones son conocidas por su riqueza cultural y sus paisajes surrealistas, por lo que ofrecieron a Empire of the Sun una atmósfera única, ideal para materializar visualmente la mística de la canción.

Los Jardines de Edward James en Xilitla, un conjunto arquitectónico surrealista creado por el millonario británico, sirvieron de telón de fondo para gran parte del video. Este lugar, con su arquitectura onírica y la naturaleza exuberante de la Huasteca Potosina, evocaba para los músicos un paisaje casi místico, alineado con el aura espiritual que querían transmitir.

El rodaje en México fue impulsado no solo por el deseo de capturar paisajes exóticos, sino también por la fascinación de Luke Steele y Nick Littlemore por la cultura local, pues ambos músicos habían sido cautivados por la iconografía y el simbolismo del Día de Muertos, una celebración única que honra a los seres queridos que han fallecido. Para los músicos, quienes profesan creencias religiosas y espirituales, esta festividad fue un descubrimiento que les ofreció una perspectiva completamente nueva sobre la muerte, la vida y el recuerdo.

La influencia del Día de Muertos en el video de “We Are The People” es solo un ejemplo de cómo Empire of the Sun ha utilizado referencias culturales para enriquecer su propuesta artística.

Fotografía: Instagram/@empireofthesunsound

Por ello, más allá de las impresionantes localizaciones y el poderoso simbolismo, el video representa una profunda admiración de Empire of the Sun por la rica cultura mexicana y el misticismo que rodea a una de sus festividades más emblemáticas, el Día de Muertos. La experiencia de grabar en tierras mexicanas fue tan impactante para Steele y Littlemore que, años después, siguen recordando lo vivido como un punto de inflexión tanto personal como profesional.

Día de Muertos, la inspiración detrás del video de "We Are The People"

Es así como el video de “We Are The People” no solo explora la belleza visual de los paisajes mexicanos, sino que también rinde homenaje al Día de Muertos. En varias escenas, se pueden ver elementos relacionados con esta festividad, como ofrendas y flores de cempasúchil, que son símbolos tradicionales en las celebraciones mexicanas. En un punto, incluso, se observa una procesión que incluye a una figura de la Catrina, el famoso personaje de esqueleto vestido de gala que representa la idea de la muerte en la cultura mexicana.

Para los australianos, esta celebración de la muerte representaba un choque cultural profundo y en una entrevista con "The Sunday Times" en 2009, Steele y Littlemore recordaron la experiencia de presenciar la festividad de Día de Muertos en un pequeño pueblo de México. En particular, ambos hablaron sobre una visita a una iglesia en medio del desierto, donde sintieron una paz profunda al inicio de la jornada, pues afirman ser muy creyentes de la religión cristiana.

Sin embargo, la atmósfera cambió radicalmente cuando el equipo comenzó a preparar la escena para el video, y la iglesia se llenó de ruidos, luces y gritos. Steele relata cómo un miembro mexicano del equipo les sugirió retirarse, pues la energía del lugar parecía volverse abrumadora, quizás debido al respeto que se le debe al contexto sagrado en el que estaban, pero la experiencia quedó marcada en la memoria de Steele y Littlemore, quienes expresaron una mezcla de fascinación y respeto por la intensidad espiritual que sintieron en ese momento:

Nick y yo fuimos esa mañana y rezamos, y había una energía tranquila. Filmamos un segmento y fue hermoso, sagrado. De repente, toda la iglesia comienza a llenarse con el director y el equipo. Todos están maldiciendo, fumando y haciendo ruido. Lo siguiente que supimos fue: ¡boom! Todas las luces comienzan a hacer un sonido terrible y estridente, y no paraban. El productor, un mexicano, se gira hacia mí y dice: ‘Deberíamos irnos', afirmó en aquella entrevista.

Más allá de la anécdota del rodaje, “We Are The People” fue una carta de presentación para Empire of the Sun en Latinoamérica, ya que su videoclip resonó especialmente entre el público mexicano, que se sintió identificado con la mezcla de elementos visuales de su cultura y la energía de la canción. De la misma forma, la temática de la canción (una oda a la resiliencia, la unión y el amor) logró conectar con el público mexicano, para quien los valores de comunidad y familia son esenciales.

La canción y su video contribuyeron a que Empire of the Sun ganara una base de seguidores leales en México, por lo que desde su primer show en el país, “We Are The People” se convirtió en una de las canciones más coreadas en cada concierto. El público mexicano no solo disfrutaba la música, sino también la representación visual de su cultura en el video, y el respeto que Empire of the Sun mostraba hacia nuestras tradiciones.

A lo largo de los años, “We Are The People” ha seguido resonando en la cultura popular y ha sido utilizada en comerciales, películas y series.

Fotografía: Instagram/@empireofthesunsound

Con el tiempo, “We Are The People” ha seguido siendo una de las canciones más reconocibles de Empire of the Sun, pues la combinación de su sonido envolvente, su mensaje de esperanza y su vínculo con el Día de Muertos le han dado un lugar especial en la memoria de las y los fans de todo el mundo.

Sigue leyendo:

Daft Punk estrena su película "Interstella 5555", ¿en qué cines se podrá verla y cuándo?

El disco de The Lumineers que narra la triste historia de amor de una taxista que conocieron por coincidencia