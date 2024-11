Daft Punk estrena su película "Interstella 5555", ¿en qué cines se podrá verla y cuándo?

Las y los seguidores de Daft Punk, uno de los dúos más influyentes de la música electrónica, están pasando por uno de los momentos más importantes, ya que la icónica película animada "Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem", una obra conjunta entre Daft Punk y el legendario creador de anime Leiji Matsumoto, será proyectada nuevamente en cines de diversas ciudades alrededor del mundo.

Como era de esperarse, la noticia causó revuelo entre las y los fans de Daft Punk y los amantes del anime en general, pues "Interstella 5555" no es solo una película, sino una experiencia visual y musical convirtiéndose en un hito en la historia de la animación y la música electrónica. Estrenada originalmente en mayo de 2003, la película representa la culminación de la colaboración entre Daft Punk y Leiji Matsumoto, creador de series de anime de culto como Captain Harlock y Galaxy Express 999.

Daft Punk, compuesto por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, concibió la película como un complemento visual de su segundo álbum, "Discovery", lanzado en 2001, por lo que cada canción del álbum tiene una escena correspondiente en la película, lo que convierte a "Interstella 5555" en un álbum visual, casi sin diálogos y completamente narrado a través de la música y la animación.

¿Cómo registrarse para ver "Interstella 5555" de Daft Punk en el cine?

La película fue dirigida por Kazuhisa Takenouchi y supervisada por Matsumoto, quien ayudó a dar forma a los diseños de los personajes y al estilo visual de la película. La narrativa sigue a una banda musical alienígena secuestrada por un oscuro productor terrícola que intenta utilizarlos para su propio beneficio.

Por ello, los miembros de la banda pasan por un proceso de lavado de cerebro y transformación para que parezcan humanos, mientras un heroico astronauta se embarca en una misión para rescatarlos. A lo largo de su viaje, la película explora temas de fama, identidad y libertad creativa, utilizando la estética retrofuturista característica de Matsumoto.

Así, a través de las redes sociales de la banda se dio a conocer que la cita para poder ver "Interstella 5555" en el cine tendrá lugar el próximo jueves 12 de diciembre de 2024, siendo una oportunidad única para revivir esta alegría del cine de ciencia ficción y música, ya que la proyección solo estará disponible por una noche.

La venta de boletos para este evento especial se abrirá a partir del próximo 13 de noviembre de 2024 y aunque hasta el momento no se han confirmado todos los países en los que se proyectará, la página oficial del evento permitirá a las y los interesados registrarse para recibir información detallada sobre las salas de cine y las ubicaciones en las que estará disponible la película. Si no quieres perderte ningún detalle de esta importante proyección, puedes seguir estos pasos para registrarte ahora mismo:

Ingresa al sitio oficial de la película. Te dejo el link AQUÍ para que accedas directamente.

Una vez que hayas ingresado, proporciona tu nombre completo, correo electrónico, país y ciudad en la que vives.

Asegúrate de ser mayor de 13 años y verifica que no eres un robot para así confirmar tu registro,

Después de registrarte recibirás actualizaciones sobre las fechas de proyección, ciudades y cines donde se exhibirá la película; recuerda que la venta de boletos comenzará el 13 de noviembre de 2024, y la proyección está programada para el 12 de diciembre de 2024.

"Interstella 5555", una experiencia que trasciende el espacio

Desde sus inicios en la década de los 90, Daft Punk ha sido conocido por su capacidad de experimentar y expandir los límites de la música electrónica, por lo que la fusión de música y cine en "Interstella 5555" es un claro ejemplo de su visión innovadora. Además de las imágenes, el dúo francés ha utilizado la moda, la identidad visual y la narrativa para definir su marca, especialmente a través de sus característicos cascos robóticos, que se han convertido en un símbolo de su enfoque futurista y misterioso.

Sin duda alguna, "Discovery" marcó un cambio en el estilo musical de Daft Punk, pasando de la agresividad del techno a un sonido más melódico y accesible, con influencias de la música disco y el funk. Este álbum incluyó éxitos como "One More Time", "Harder, Better, Faster, Stronger" y "Digital Love", canciones que se han convertido en himnos del género electrónico y la película "Interstella 5555" permitió que estas canciones tuvieran una segunda vida, ya que cada una de ellas contribuye a la historia de la película y es parte integral de la experiencia visual.

Es así como la remasterización de "Interstella 5555" llega en un momento en el que la nostalgia por Daft Punk está en su punto más alto, especialmente tras su inesperada separación en 2021. La película, que se proyectará en su formato remasterizado, promete ofrecer una calidad visual mejorada, permitiendo que nuevas generaciones de fans disfruten la película en su máximo esplendor y que aquellos que la vieron en su estreno original puedan redescubrir su magia en la gran pantalla.

Mantente atento a tu correo electrónico para no perderte esta oportunidad única de disfrutar "Interstella 5555" en la pantalla grande.

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre las mejoras técnicas de esta versión remasterizada, es probable que se incluya una resolución de imagen optimizada y una mezcla de sonido actualizada, para ofrecer la mejor calidad en pantallas de cine. En los últimos años, los avances en tecnología de remasterización han permitido restaurar clásicos del cine, mejorando su calidad y adaptándolos a los estándares de las salas de cine modernas.

De esta forma, la única proyección de "Interstella 5555" es más que una simple película: es un homenaje a Daft Punk y su influencia duradera en la cultura popular. La película no solo es una experiencia audiovisual fascinante, sino que también es un recordatorio de la creatividad sin límites de Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo y para las y los fans que crecieron con la música de Daft Punk, este evento es una oportunidad para revivir la nostalgia y celebrar el legado de un dúo que redefinió la música electrónica y elevó su alcance a nivel mundial.

