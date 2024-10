VIDEO | así luce Shakira ensayando "Pies Descalzos, Sueños Blancos" para sus conciertos en México

La cantante ya se encuentra ensayando para sus seis fechas en la Ciudad de México. Instagram/@shakira

Después de varios años de espera y mucha nostalgia, Shakira por fin ha regresado a hacer música y con su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", los escenarios internacionales aguardan con entusiasmo este evento musical que seguramente hará historia en el mundo de la música. De acuerdo con la cantante, su gira acbarcará distintos países y uno de los más esperados es, por supuesto, México, en donde la colombiana estará presentándose en 6 fechas consecutivas, una hazaña poco común que la ha posicionado como una leyenda.

Este regreso a los escenarios no es casual ya que después de muchos años de éxito sostenido en la industria musical, Shakira ha logrado trascender generaciones, géneros y culturas, consolidándose como una de las figuras latinas más influyentes del mundo. Por ello, la gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" no solo pretende ser un viaje a través de su vasta carrera musical, sino también un espacio donde la artista celebrará su trayectoria y su evolución musical.

Una de las iniciativas más originales que ha lanzado la cantante es la de permitir que sus fans elijan parte del repertorio que interpretará en sus conciertos. A través de un post en sus redes sociales, Shakira anunció una dinámica donde aquellos que ya adquirieron boletos podrán sugerir sus canciones favoritas y la mecánica es simple: las y los fans deben ingresar al sitio oficial del artista y seleccionar una lista de temas que desean escuchar en vivo. Las canciones con más votos serán incluidas en el setlist final de la gira, permitiendo que las y los fans sean parte de la creación del espectáculo.

Shakira confirma "Pies Descalzos" como parte de su setlist en México

Desde que Shakira irrumpió en la escena musical en los años 90 con álbumes como "Pies Descalzos" y "Dónde Están los Ladrones", ha sido conocida por reinventarse constantemente. Ahora, para esta nueva gira, el cantante ha decidido rendir homenaje a sus inicios, pues recientemente, a través de su cuenta de Instagram, compartió uno de sus ensayos en donde se le ve interpretando algunos de sus temas más icónicos: "Pies Descalzos, Sueños Blancos", la cual marcó un antes y un después en su carrera.

La icónica cantante colombiana Shakira está lista para regresar a los escenarios con su esperada gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".

Fotografía: Instagram/@shakira

Este sencillo, lanzado en 1995, es una de las melodías que definieron su estilo en aquella época y sigue siendo grabado como un clásico. Por ello, las y los fans no tardaron en mostrar su emoción al saber que este tema formará parte de su setlist para sus presentaciones en México.

Además de esta canción, se espera que otras como "Estoy Aquí", "Antología" y "Ciega, Sordomuda" formen parte del setlist, reviviendo esa mezcla de romanticismo, rebeldía y crítica social que caracterizaba sus composiciones de esa época, pero además de "Pies Descalzos, Sueños Blancos", no se ha confirmado que otras canciones podremos cantantar durante sus presentaciones en México. Este regreso a los orígenes también ha sido interpretado por medios especializados como un movimiento estratégico para reconectar con un público que quizás se había distanciado con sus producciones más recientes.

Así se ven los ensayos de Shakira para sus conciertos en México

Desde sus inicios, Shakira ha trabajado para fusionar distintos géneros y culturas, mezclando pop, rock, reggae y ritmos latinos, lo que le ha permitido mantener su relevancia en una industria en constante cambio. Su versatilidad y su habilidad para adaptarse a nuevas tendencias han sido clave para mantenerse en la cima durante más de dos décadas y con cada álbum, ha experimentado y explorado nuevas formas de expresarse, desde las baladas nostálgicas de sus primeras discos hasta los ritmos de reguetón de su trabajo más reciente.

Desde aquellos primeros éxitos, Shakira ha evolucionado notablemente en su estilo y en su enfoque musical.

Fotografía: Instagram/@shakira

La gira mundial será, sin duda, un recordatorio de todo el recorrido que ha tenido Shakira como artista, y de cómo ha influido en las generaciones actuales y anteriores. Para muchas fans, esta gira es una oportunidad de ver en vivo los éxitos que definieron su adolescencia y juventud, mientras que para otros será una introducción a la música de los 90 y principios de los 2000, épocas que, aunque lejanas, siguen resonando gracias al poder de las plataformas de streaming y la nostalgia colectiva.

