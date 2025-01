Martín Anselmi y su polémica salida de Cruz Azul al Porto

Esta semana, el exdirector técnico de Cruz Azul, Martín Anselmi, fue presentado como nuevo entrenador del Porto de Portugal. Un traspaso que tuvo una nula transparencia y por el cual, hasta la fecha, el conjunto celeste no ha recibido ni un solo peso por la cláusula de rescisión del argentino. Pese a que no se han dado a conocer pruebas oficiales de la negociación para determinar quién tiene la razón, la verdad es que la manera en la que Anselmi salió de México no fue la correcta.

Hace prácticamente dos semanas, se filtró en los medios de comunicación el rumor de que Martín Anselmi estaba a nada de firmar con el Porto. Cruz Azul acababa de perder contra Juárez en la jornada 2 del Clausura 2025 y, a partir del lunes 20 de enero, comenzó a haber tensión en La Noria por la repentina salida del estratega sudamericano. No se sabía cómo había avanzado tan rápido la negociación entre él y el club portugués, pero faltaba lo más importante: que se pagara la cláusula de rescisión para que pudiera salir de La Máquina.



Pasaron tres días con la incógnita latente sobre lo que sucedería a futuro. Cruz Azul recibió una oferta de 4 millones de dólares, pero la rechazó porque ya no estaba de acuerdo con bajar el precio de los 5 millones, debido a las formas en las que el Porto negoció con Anselmi. Sin embargo, el jueves 23 de enero por la noche, se le vio a Martín Anselmi junto a su cuerpo técnico en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde abordó un vuelo rumbo a Madrid para posteriormente llegar a Portugal. El entrenador de 39 años se escondía de la prensa, no quiso declarar, pidió que lo llevaran por lugares alternos (lo cual no se le concedió) y pasó seguridad prácticamente huyendo del país.



Cruz Azul se enteró de la situación por los medios y, de inmediato, le envió un correo electrónico indicándole que debía presentarse el viernes al entrenamiento; de lo contrario, se tomaría como incumplimiento de contrato. A Anselmi no le importó y tomó su vuelo.



Cruz Azul tuvo que tomar decisiones rápidas, ya que tenía partido al día siguiente. Pusieron a Vicente Sánchez como director técnico interino para tomar el control del equipo por algunas jornadas. Mientras todo esto ocurría, Anselmi estaba volando y, al instante de llegar a Madrid, la prensa ya lo estaba esperando. Sin embargo, hizo lo mismo que en México: evitó hablar y huyó.



Finalmente, habló este lunes en su presentación oficial con el Porto, donde declaró: "Siempre he sido honesto y les he hablado con la verdad y el corazón. Tanto mi cuerpo técnico como yo dimos todo por el club hasta el último día. Nada de lo que se ha dicho en estos días refleja la verdad; no crean todo lo que les están diciendo. Ustedes saben cómo operan ciertas personas. Me difamaron y ensuciaron mi nombre a través de los medios de comunicación. Cruz Azul sabe que pedí realizar una conferencia de prensa para despedirme de los hinchas en México, pero no me lo permitieron."

Por su parte, la FIFA no bloqueó el movimiento de Anselmi al Porto, pero sí investigará a fondo el caso, ya que Cruz Azul asegura que no ha recibido la cláusula de 5 millones de dólares, mientras que el Porto afirma que ya habían llegado a un acuerdo.



La realidad es que, hasta que no se muestren pruebas, nadie sabe quién es el culpable. Sin embargo, lo que no puede estar a discusión es la manera en la que Martín Anselmi se fue de Cruz Azul. Es totalmente entendible que, si tienes una oferta de talla mundial para mejorar en tu profesión, seguramente con mejor sueldo y más reflectores, la tomes. Buscas lo mejor para tu futuro. Pero hay formas, hay educación para hacer las cosas. No puedes salir así de un lugar donde te dieron todo y te quisieron mucho.



Se dice que el argentino tenía pláticas con el Porto desde noviembre. Entonces, ¿por qué no ser honesto? ¿Por qué pedir refuerzos? ¿Por qué solicitó que el equipo jugara en Ciudad Universitaria? ¿Por qué pidió un aumento de sueldo dos veces? Se le cumplió todo y, aun así, respondió de esta manera. Dijo que había pedido una conferencia de prensa para despedirse de la afición que tanto lo quiso, pero fue mentira. Tuvo los micrófonos en varias ocasiones y prefirió quedarse callado, huyendo.



El 11 de enero posteó en Instagram un mensaje a la afición diciendo: "Lo volveremos a intentar, juntos hasta el final", sabiendo que se iba a ir, engañando y burlándose de la gente. Eso no se vale. Hoy, esa publicación la borró, porque sabe lo que hizo.



Se espera que aún sucedan muchos episodios antes de que esta novela se resuelva. Hoy por hoy, no se conoce quién es el culpable, pero lo que sí se conoce son los hechos de la reprobable salida de Anselmi. Veremos cómo termina este conflicto.

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

EEZ