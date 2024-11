La verdadera historia detrás de "It’s My Life" de Bon Jovi, canción perfecta para tomar el control de tu destino

En la historia del rock existen muchas canciones que se han convertido en verdaderos himnos del género y una de las más aplaudidas por varias generaciones es, sin duda alguna, "It’s My Life". Lanzada originalmente por Bon Jovi en el año 2000, este tema sigue acompañando las luchas diarias de miles de personas, quienes al escuchar los primeros acordes y su inconfundible intro, sienten la energía que sólo este género sabe replicar.

Pero como todo, la música también evoluciona y busca otros caminos para seguir creciendo, por lo que el mundo del rock se encuentra a la expectativa después de que se anunció una colaboración que mezcla el rock clásico con el estilo enérgico del pop latino, pues Jon Bon Jovi y el rapero cubano-estadounidense Pitbull lanzarán el próximo 14 de noviembre el sencillo “Now or Never”, una versión remix de la icónica canción “It’s My Life”.

Y es que este remix no es simplemente una actualización de la famosa canción, sino que en "Now or Never", los estilos contrastantes de Bon Jovi y Pitbull se combinan en una versión completamente nueva, con ritmos refrescantes y letras adicionales escritas por el propio Pitbull, por lo que se espera que el sencillo atraiga a un público amplio y diverso, lo cual podría llevar el mensaje universal de empoderamiento de “It’s My Life” a una nueva generación.

La inesperada colaboración entre Bon Jovi y Pitbull

La relación entre Bon Jovi y Pitbull comenzó en 2017 cuando ambos coincidieron en una gala del Salón de la Fama de los Compositores. Compartiendo una admiración mutua y una visión común sobre el poder de la música, su amistad se consolidó tras varias colaboraciones y duetos en distintos eventos. Uno de estos encuentros memorables fue en el Hollywood Bowl, en Los Ángeles, donde ambos participaron en el evento benéfico “Keep The Party Going: Un tributo a Jimmy Buffett”, con un dueto que encendió a la audiencia y que mostró el potencial de una futura colaboración.

Así, este remix no solo existe en el estudio, sino que el video musical de “Now or Never” captura un momento histórico en el show en Jones Beach, Nueva York, cuando Pitbull sorprendió a la audiencia al invitar a Jon Bon Jovi al escenario. Fue la primera vez que ambos artistas interpretaron juntos “It’s My Life”, y la actuación dejó en claro la química y el respeto mutuo que comparten.

El video incluye una producción visualmente impactante que combina imágenes en vivo y momentos detrás de escena. La coreografía y el despliegue de luces fueron diseñados específicamente para resaltar las cualidades de cada artista, creando una experiencia visual que transmite la intensidad y la energía de la canción. La decisión de grabar este video en el icónico Jones Beach, conocido por sus conciertos al aire libre en el estado de Nueva York, agrega un toque clásico al visual, que es una oda a la fortaleza y a la perseverancia.

Si bien sus géneros musicales son distintos, tanto Bon Jovi como Pitbull comparten una mentalidad positiva y han expresado en entrevistas que ven la música como un vehículo para inspirar y empoderar a sus seguidores. Bon Jovi, quien forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll desde 2018, y Pitbull, quien ha ganado múltiples premios, incluidos varios Grammy Latinos, tienen en común un compromiso con el arte y la comunidad.

La noticia fue confirmada en un comunicado oficial, creando expectativas tanto entre los fans del rock como entre los seguidores de la música urbana.

¿Cuál es la historia detrás de "It’s My Life" de Bon Jovi?

“It’s My Life” de Bon Jovi es una canción que fue lanzada en 2000 como el primer sencillo del álbum "Crush" y este tema se convirtió rápidamente en uno de los más icónicos de la banda y marcó el regreso de Bon Jovi a la escena musical de principios del milenio. La canción fue escrita por Jon Bon Jovi, Richie Sambora y el famoso productor y compositor Max Martin, quien ayudó a darle un sonido más moderno y accesible que les permitiera conectar con una nueva generación de fans.

La canción fue escrita con el propósito de capturar un espíritu de determinación, celebración de la vida y perseverancia, un mensaje que resonaba tanto con la audiencia joven como con aquellos que habían crecido con la música de Bon Jovi en los años 80. Por ello, Jon Bon Jovi ha mencionado que “It’s My Life” fue pensada como un himno para cualquier persona que siente la necesidad de tomar el control de su destino y vivir su vida a su manera. La canción expresa un mensaje de autoafirmación y rebeldía que impulsa a vivir sin arrepentimientos, en lugar de postergar los sueños.

De la misma forma, en la letra hay una referencia al personaje “Tommy”, quien había aparecido previamente en la famosa canción “Livin’ on a Prayer” de la banda. Esto fue una especie de guiño a los fans de la vieja escuela, dándoles un sentido de continuidad en las historias que la banda ha contado a lo largo de su carrera.

Indudablemente, “It’s My Life” tiene un estilo pop-rock con influencias del rock clásico de Bon Jovi, pero también incluye sonidos actualizados que hacían eco de las tendencias de la época, lo cual ayudó a su popularidad en la radio y en plataformas de video musicales como MTV. Max Martin, quien ya era conocido por producir éxitos de pop, aportó su enfoque para hacer que la canción fuera pegajosa y tuviera un gancho que fuera fácil de recordar y este giro en su producción les permitió llegar a audiencias más jóvenes que quizás no estaban familiarizadas con la banda.

Más allá de la colaboración musical, el título “Now or Never” refleja un mensaje urgente y motivador, un llamado a aprovechar el presente sin esperar a que las circunstancias sean perfectas ya que según comunicados de ambos artistas, este mensaje cobra un especial sentido en la era actual, donde las personas enfrentan desafíos personales y globales.

Jon Bon Jovi ha mencionado que este remix es una forma de hacer que el mensaje de “It’s My Life” sea accesible y relevante para la juventud de hoy, quienes podrían encontrar en la canción un llamado a seguir adelante sin importar las circunstancias. Pitbull también ha compartido su visión en torno a “Now or Never”, enfatizando la necesidad de vivir sin miedo y con determinación.

La colaboración de “Now or Never” entre Bon Jovi y Pitbull representa no solo un hito musical, sino también un símbolo de unidad y determinación.

A partir del próximo 14 de noviembre, “Now or Never” está disponible en preventa en diversas plataformas digitales como Spotify, Apple Music y Amazon Music. La preventa incluye además acceso anticipado a contenido exclusivo, que permite a las y los fans obtener una visión detallada de cómo se creó esta colaboración.

