Un Papa melómano: estos eran los artistas favoritos de Francisco

Pocos aspectos en la vida de Jorge Mario Bergoglio, quien llevó el nombre de Papa Francisco mientras estuvo al frente de la Iglesia Católica, estuvieron ocultos. Y sus gustos musicales no fueron uno de ellos.

En numerosas entrevistas, el purpurado argentino señaló su verdadero amor por la música, el cual fue cultivado por las largas sesiones junto a su madre en el Teatro Colón de Buenos Aires y una vida llena de arte.

De acuerdo con el cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, el Papa Francisco contaba con una colección de más de 2 mil discos compactos y 19 LP, lo cual habla de su pasión musical.

Entre los artistas favoritos de Bergoglio estaban los compositores clásicos Ludwig van Beethoven, Amadeus Mozart y Richard Wagner, pero también el acordeonista Astor Piazzolla, Elvis Presley o Edith Piaf.

Durante una entrevista con la revista American Magazine, en 2013, el Sumo Pontífice señaló con gran pasión la forma en la que la música lo transportaba sensorialmente y cómo lo disfrutaba.

“Entre los músicos, amo a Mozart, desde luego. El ‘Et incarnatus est’ de su Misa en C menor es incomparable, ¡te eleva a Dios! Amo la interpretación de Clara Haskil de Mozart, quien me llena, pero no puedo pensar sobre su música: tengo que escucharla.

“Y luego están las Pasiones de Bach. La pieza que más amo es la ‘Erbarme Dich’, las lágrimas de San Pedro en la Pasión Según San Mateo. Sublime. Luego, en un diferente nivel, amo a Wagner. Me gusta escucharlo, pero no siempre”, detalló.