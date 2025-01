La historia detrás de "Messy", la canción que se hizo viral en TikTok por reflejar los sentimientos femeninos

En un mundo donde las expectativas sobre las mujeres han sido moldeadas durante siglos, donde una imagen perfecta, la productividad incesante y el comportamiento ejemplar se imponen como ideales inquebrantables, encontrar una voz que cante sobre la imperfección, los momentos de debilidad y la aceptación de una misma es una verdadera revolución. Pues a pesar de que cada vez hay más voces que hablan sobre la experiencia femenina dentro de un mundo patriarcal, aún sigue siendo necesario tener más representación en estos espacios dominados por hombres.

Y esto es exactamente lo que "Messy", la canción que se hizo viral en TikTok interpretada por Lola Young, representa: un grito de sinceridad y vulnerabilidad femenina que llegó en el momento perfecto para desafiar las construcciones sociales que nos han encadenado a buscar una perfección irreal, en donde cualquier acción por más mínima que sea, es cuestionada y parece no ser suficiente.

Convirtiéndose en un himno de liberación emocional, "Messy" no solo conquistó la escena musical global, sino que también se coló en el corazón de miles de mujeres, creando una comunidad virtual que se sintió profundamente identificada con su mensaje de caos, vulnerabilidad y, sobre todo, de autenticidad.

La canción que refleja la experiencia de ser mujer

Es así como el tema central de "Messy" no es otro que el desorden emocional y la imperfección humana, pues en una sociedad que exige que las mujeres sean figuras de perfección, que se les castiga por mostrar vulnerabilidad o cometer errores, la canción se presenta como un escape en donde Lola Young canta sobre el caos personal de la vida, especialmente en una relación amorosa que no es fácil de manejar, pero que a pesar de todo tiene un valor intrínseco por lo que significa: ser sincera, ser ella misma, no ser perfecta.

La canción se construye en torno a un ritmo bailable y pegajoso, pero su letra revela algo más profundo y significativo: la aceptación del desorden interno sin importar las opiniones externas. Este "desorden" al que se refiere Lola no es solo una referencia al caos emocional que a menudo las mujeres viven en sus relaciones, sino también un recordatorio de que esa desorganización puede ser liberadora, un espacio donde las mujeres puedan ser ellas mismas, sin miedo al juicio.

En una cultura que ha dictado durante años cómo debe ser el cuerpo femenino, cómo debe comportarse y hasta cómo debe pensar, "Messy" se convierte en una canción que desafía todas esas normas rígidas. La letra refleja cómo las mujeres suelen sentirse atrapadas entre sus propias expectativas y las que la sociedad impone sobre ellas. ¿Cuántas veces las mujeres se han visto obligadas a ser perfectas, ordenadas, sin errores, sin arrugas en sus discursos o en su apariencia? ¿Cuántas veces se han callado sus emociones por miedo a no cumplir con esas expectativas?

La popularidad de "Messy" en TikTok, por tanto, no es un fenómeno trivial, simo que es el reflejo de un deseo profundo de las mujeres de ver representados sus sentimientos más reales. En una plataforma donde las tendencias de belleza y perfección se viralizan en segundos, la autenticidad de la canción ofrece un respiro y un refugio a quienes sienten que no encajan en los moldes impuestos. La popularidad del hashtag #MessyChallenge es la prueba de que las mujeres, se sintieron identificadas con el mensaje de la canción.

Fotografía: Instagram/@lolayounggg

Una canción que habla de las mujeres reales

Como era de esperarse, "Messy" se volvió viral desde el primer minuto de su lanzamiento, principalmente con mujeres jóvenes que, en su mayoría, han crecido en la era de las redes sociales. En TikTok, una plataforma donde la construcción de una imagen idealizada es el pan de cada día, las mujeres encontraron en esta canción un espacio para ser reales, para mostrar su verdadero yo sin filtros ni ediciones. Se trata de mostrar su lado más humano, más imperfecto, sin miedo a las críticas.

Desde una perspectiva distinta, "Messy" no solo es una canción que celebra la vulnerabilidad de las mujeres, sino también una declaración sobre el derecho a ser imperfectas, a no encajar en los estándares de belleza y comportamiento que la sociedad exige. En lugar de criticar la "desorganización" de las emociones femeninas, la canción celebra la posibilidad de ser quien se es, sin filtros ni censuras.

Las letras de Lola Young invita a las mujeres a reclamar su espacio en el mundo y a deshacerse de los estigmas sociales que las han llevado durante generaciones a ser consideradas como seres "frágiles" o "delicadas", cuya emocionalidad debe ser controlada o, en muchos casos, minimizada. En este contexto, la canción puede ser vista como un acto de resistencia, una forma de reclamar la autenticidad frente a la tiranía de la perfección. Este tipo de representaciones de la mujer es, quizás, uno de los aspectos más poderosos de la canción.

Fotografía: Instagram/@lolayounggg

El hecho de que "Messy" se haya viralizado en TikTok tiene también una relevancia política ya que las plataformas sociales, en su mayoría, no están diseñadas para promover representaciones de la imperfección femenina, sino para mostrar lo contrario: imágenes ideales, estilizadas y retocadas. Sin embargo, la respuesta positiva que ha generado "Messy" es una muestra de que las mujeres están cansadas de esa imagen idealizada y buscan autenticidad, algo con lo que puedan identificarse.

La letra en español de "Messy", canción de Lola Young que se viralizó en TikTok

Sabes que soy impaciente

Entonces, ¿por qué me dejaste esperándote afuera de la estación?

Cuando estaba a menos de cuatro grados, y yo

Yo entiendo lo que estás diciendo

Es solo que en serio no lo quiero escuchar en este momento

¿Te puedes callar por una vez en tu vida?

Escúchame a mí

Tome tus lindas palabras de consejo sobre

Como piensas qu? tendré suerte

Si mu?ro a los treinta y tres

Ok, sí, fumo como una chimenea

No soy delgada, y hago una Britney

Cada otra semana

Pero dame un respiro

¿Quién quieres que sea?

Porque soy muy desorganizada

Y luego soy demasiado limpia

Me dijiste "Encuentra un empleo"

Y luego me preguntas donde demonios he estado

Y soy demasiado perfecta

Hasta que abro mi bocota

Quiero ser yo

¿Eso no está permitido?

Y soy demasiado lista

Y luego soy muy tonta

Odias cuando lloro

Al menos que sea ese tiempo del mes

Y soy demasiado perfecta

Hasta que te muestro que no lo soy

Podría ser mil personas para ti

Y las odias a todas

Las odias a todas

Las odias a todas

Te está tomando años

Todavía no entiendes la indirecta

No te estoy pidiendo páginas

Pero un mensaje o dos estarían bien

Y por favor, no hagas esas caras

Cuando he estado trabajando duro todo el día

Solo es una botella de vino o dos

Pero ey, tú ni siquiera puedes hablar

Tú fumas marihuana solo para ayudarte dormir

Entonces, ¿por qué te estás drogando a las cuatro de la madrugada?

Y luego llegas a casa

Y no me saludas

Por qué me drogué otra vez

Y se me olvido doblar mi ropa



Porque soy muy desorganizada

Y luego soy demasiado limpia

Me dijiste "Encuentra un empleo"

Y luego me preguntas donde demonios he estado

Y soy demasiado perfecta

Hasta que abro mi bocota

Quiero ser yo

¿Eso no está permitido?

Y soy demasiado lista

Y luego soy muy tonta

Odias cuando lloro

Al menos que sea ese tiempo del mes

Y soy demasiado perfecta

Hasta que te muestro que no lo soy

Podría ser mil personas para ti

Y las odias a todas

Las odias a todas

Sigue leyendo:

"Hollaback Girl", la canción que usó Gwen Stefani para responder a Courtney Love cuando la llamó "porrista"

¿Te acuerdas cuando Mon Laferte protestó durante una alfombra roja, consolidándose como una activista en la música?