¿Te acuerdas cuando Mon Laferte protestó durante una alfombra roja, consolidándose como una activista en la música?

En el 2019 tuvo lugar una de las protestas más impactantes en la historia de la música contemporánea, pues durante la alfombra roja de los Premios Latin Grammy, Mon Laferte dejó de lado las sonrisas prefabricadas y las poses frente a los lentes para usar su cuerpo como forma de protesta, desafiando las expectativas al colocar un mensaje claro en su pecho completamente desnudo: "en Chile torturan, violan y matan".

Con letras negras y un pañuelo verde que simboliza el movimiento a favor del aborto, la cantante usó este evento internacional para visibilizar causas sociales y, al mismo tiempo, desafiar las estructuras tradicionales del entretenimiento ya que a pesar de que muchas personas (en especial mujeres) se pronunciaron a favor de ella y aplaudieron su valor para mostrarse con este mensaje frente a medios internacionales, muchos otros desestimaron su carrera y hasta su voz.

El cartel corporal fue una referencia a la brutal represión durante las protestas sociales que estallaron en su país natal, Chile, en ese año. A través de esta acción, Mon Laferte no solo habló de la violencia que enfrentaban las y los manifestantes en las calles chilenas, sino que también evidenció el grave contexto de violaciones de derechos humanos que estaban sucediendo bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Pero, ¿qué significó realmente esta protesta? Y más allá de la indudable valentía de Laferte, ¿cómo este acto marcó un precedente en la relación entre la música y el activismo?

La protesta de Mon Laferte a favor de la resistencia chilena

De esta forma, el vestido negro y la mirada seria frente a la contundente declaración se convirtió en un hito de resistencia, pues frente a los ojos de miles de personas, Mon Laferte desechó la comodidad del silencio y decidió alzar su voz para visibilizar una crisis social que estaba afectando a millones de personas. En ese momento, la cantante se transformó en un símbolo de la lucha, no solo por la justicia social en Chile, sino por el derecho a alzar la voz en un espacio donde la conformidad y el espectáculo suelen prevalecer.

Mon Laferte no es solo una artista que ha logrado conquistar con su voz y su talento, sino que, a lo largo de su carrera, ha utilizado su plataforma para hablar de temas que atraviesan la sociedad.

Y es que Mon Laferte no es ajena a la política ni a las luchas sociales, pues desde sus inicios la cantante ha utilizado su música como una forma de expresión y reflexión sobre las problemáticas sociales que la rodean. Con su potente voz y su estilo que fusiona géneros como el rock, la música latina y el bolero, ha logrado conectar con una audiencia diversa, pero también ha aprovechado su fama para generar conversaciones sobre temas que siguen causando ruido entre las personas más conservadoras.

Para entender el impacto de esta protesta, es necesario situarla en el contexto histórico y político que atravesaba Chile en 2019, ya que durante ese año, el país sudamericano experimentó una serie de manifestaciones masivas que comenzaron por una subida en el precio del transporte público, pero que rápidamente se transformaron en una crisis social mucho mayor. Las protestas, que involucraron a millones de chilenos en diversas ciudades, denunciaban la desigualdad social, los altos costos de vida y la falta de acceso a servicios básicos como la educación y la salud.

A medida que las manifestaciones se intensificaron, el gobierno respondió con una violencia extrema, que incluyó el uso de fuerzas militares, torturas y agresiones sexuales por parte de las autoridades contra los manifestantes. Esta brutal represión se convirtió en una de las mayores crisis de derechos humanos en la historia reciente de Chile. Las imágenes de mujeres manifestantes siendo golpeadas o detenidas en condiciones inhumanas se viralizaron en las redes sociales, lo que atrajo la atención internacional.

En 2019, Mon Laferte se consolidó no solo como una figura destacada de la música latina, sino como una de las voces más contundentes dentro de un movimiento de activismo que ha cobrado fuerza dentro de los espacios artísticos.

En este clima de tensión, las voces de los artistas chilenos como Mon Laferte fueron cruciales para visibilizar lo que estaba sucediendo en el país, pues mientras que el gobierno intentaba silenciar las protestas con represión, artistas de renombre comenzaron a levantar la voz y a mostrar su solidaridad con las y los manifestantes. Laferte se unió a este movimiento, utilizando sus conciertos, redes sociales y entrevistas para amplificar el mensaje de resistencia.

Mon Laferte y la relevancia del activismo dentro de la música

La protesta de Mon Laferte en los Latin Grammy subraya una realidad cada vez más evidente en la industria musical: la conexión entre el arte y la política. A lo largo de la historia, las y los músicos han jugado un papel crucial en los movimientos sociales, desde la música de protesta durante las dictaduras latinoamericanas, hasta el reggaetón de la calle en los barrios de Puerto Rico, que ha dado voz a las luchas por la justicia social y la igualdad.

El activismo en la música no es algo nuevo, pero ha adquirido una nueva dimensión en el siglo XXI, especialmente gracias a las redes sociales, que han permitido que las y los artistas se conecten directamente con sus seguidores y se conviertan en agentes de cambio en tiempo real. Mon Laferte es un ejemplo claro de cómo una cantante puede trascender su papel de artista y convertirse en una activista comprometida con su causa, usando su influencia para sensibilizar a su audiencia sobre las injusticias sociales. En sus redes sociales, la cantante fue clara en su apoyo a las manifestaciones chilenas, incluso compartiendo imágenes de la represión en las calles, así como mensajes de solidaridad con los afectados.

Además, es importante destacar el rol que las mujeres artistas han jugado en este proceso, pues a lo largo de la historia, las mujeres han sido las protagonistas de muchos movimientos de resistencia, pero a menudo sus voces han sido silenciadas o minimizadas. En este sentido, Mon Laferte también representa a una generación de artistas que no solo luchan por sus derechos, sino que se comprometen a ser la voz de aquellos que no pueden hablar por sí mismos, fue así como al alzar su voz por los derechos humanos y la justicia social, la cantante desafió los límites que históricamente han sido impuestos a las mujeres en la música, demostrando que la política y el activismo no son ajenos a su arte.

La protesta de Mon Laferte fue un acto de valentía, pero también fue una declaración de principios que generó una gran cantidad de reacciones. Desde el aplauso de sus seguidores, que la vieron como una heroína, hasta las críticas de sectores más conservadores que la acusaron de politizar la música, la respuesta fue polarizada.

En la industria musical, la protesta de Mon Laferte no pasó desapercibida, pues mientras que muchos artistas y fans la respaldaron, algunos veían su acción como un riesgo para su carrera, temiendo que la política pudiera restarle popularidad entre ciertos sectores del público. Sin embargo, la cantante dejó en claro que para ella, la lucha por la justicia social estaba por encima de cualquier consideración comercial. Mon Laferte no es solo una cantante talentosa, sino una mujer que ha utilizado su arte para cuestionar las estructuras de poder, visibilizar la injusticia y abogar por la igualdad de derechos.

La cantante nunca dejó que las críticas la frenaran, de hecho, cada vez que alguien intentaba callarla, ella respondía con más fuerza, demostrando que su compromiso con la causa era inquebrantable. Y lo que es aún más significativo, esta protesta no solo la reafirmó como una artista auténtica y valiente, sino que también inspiró a otros músicos a seguir su ejemplo y a utilizar su plataforma para hablar de lo que verdaderamente importa.

Fue así como su protesta en los Latin Grammy fue el momento culminante de su activismo, ya que lo hizo en un escenario internacional donde miles de personas estaban observando, y donde las expectativas de glamour y espectáculo se vieron desbordadas por un acto de inconformidad y resistencia.

